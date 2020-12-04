Полная гармония: астролог рассказал, кто из мужчин больше всего подходит "Холостячке"

Астролог и дважды победитель "Битвы экстрасенсов" Хаял Алекперов рассказал о совместимости героини "Холостячки" Ксении Мишиной с участниками проекта.

В проекте осталось всего четыре участника, которые будут бороться за сердце красотки: Александр Эллерт, Алексей Тригубенко, Евгений Ковтуненко, Андрей Рыбак.

Характеристика Ксении Мишиной

Алекперов говорит, что благодаря сочетанию Близнецов и Змеи (по восточному гороскопу) Ксения имеет невероятную сексуальную энергию и притягательность.

"Находиться в центре внимания противоположного пола для нее - привычно и естественно. При этом женщина Близнецы - загадочна и неповторима. Она совмещает в себе и лед, и пламя, а потому строить отношения с такой противоречивой натурой весьма непросто", - уверен астролог.

Чтобы завоевать сердце Ксении, говорит Алекперов, одних лишь слов мало, нужна уверенность и решительные действия.

"Даже за самой яркой мишурой красивых жестов она сумеет рассмотреть истинные мотивы человека. Так что добиться ее расположения - нелегкая задача. В любви такая женщина, несмотря на страстную натуру, в первую очередь все-таки руководствуется разумом", - добавил он.

А вот подчинять Ксению и брать на себя роль лидера не стоит - в отношениях для нее важно партнерство. Кроме того, такой девушке важна духовная организация мужчины и его моральные ценности.

Зодиакальная совместимость Ксении с участниками "Холостячки"

Андрей Рыбак

Андрей по гороскопу Лев, и его тактикой является добиваться поставленных целей любой ценой. Причем, чем сложнее задача, тем ему интересней. По природе своей представители этого знака - победители. Но если чувствуют, что есть риск потерпеть поражения, могут вести себя крайне осторожно и даже неуверенно. Ведь проиграть или быть отвергнутыми для них - большой страх.

"Союз мужчины Льва и женщины-Близнецов, будет страстным. Но при этом эмоции могут часто брать верх над здравым смыслом", - считает Алекперов.

Андрей Рыбак

Александр Эллерт

Александр - Скорпион. Он верный, надежный, и, как Близнецы, выбирает рациональный подход к жизни. Но оба они имеют склонность молчать о своих обидах, накапливая это все в большой клубок.

"Глядя на Александра, может показаться, что он открыт. Но это впечатление обманчивое. Скорее всего, он позволяет знать о себе ровно столько, сколько ему кажется нужным. В отношениях мужчина-Скорпион способен выступить в роли добытчика, с которым женщина не будет ни в чем нуждаться. Но при этом стоит быть готовым к ревности Скорпиона", - говорит астролог.

Александр Эллерт

Евгений Ковтуненко

Евгений - Рыбы, что дает ему оптимистичное восприятие мира и желание искать плюсы во всем. Мягкий и добродушный характер делает его почти идеальным партнером, который может не только выслушать, но и поддержать, и успокоить, и мотивировать к новым свершениям. Такой мужчина - романтик в отношениях, но ему может не хватать уверенности.

"В союзе он как правило-голова, но его женщина - шея, которая им руководит", - уверен Алекперов.

Евгений Ковтуненко

Алексей Тригубенко

Алексей - Скорпион, что дает ему некую застенчивость, скромность и привычку осторожничать. При этом он рожден в год Дракона. И потому не приемлет полутонов. Его намерения всегда серьезны и понятны. Мужчины-Драконы - спасатели, для которых на первом месте честь и достоинство, а если он почувствует, что к нему относятся несерьезно, может закрыться.

"В союзе с женщиной-Змеей, которой является Ксения, у Дракона есть все шансы достичь полной гармонии и взаимопонимания. Ведь в этой паре будут не только страсть, но и желание дополнять друг друга", - говорит Алекперов.

Алексей Тригубенко

О том, кого из мужчин выберет Ксения Мишина можно будет узнать в пятницу, в 19:00 на канале СТБ.

Отметим, что недавно в сеть слили фото, на котором Ксения обнимается с одним из участников проекта. Поговаривают, что именно он может стать победителем.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина оконфузилась на съемках сцены с изнасилованием. Момент попал на видео.