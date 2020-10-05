В полном порядке: Шэрон Стоун показала фото 87-летней мамы и выздоровевшей от COVID-19 сестры

Актриса порадовала фанатов

Шэрон Стоун любит делиться откровенными личными фото в своем блоге, хоть и не сильно часто. Фанаты, которые пристально следят за жизнью своей любимой актрисы, не пропускают ни одного повода узнать что-либо новое. Но в этот раз голливудская дива действительно угодила всем радостными новостями. Новое фото Шэрон Стоун посвятила самым близким людям: маме Дороти и сестре Келли. Тем самым дав понять, что с ними все в порядке.

Мама и сестра актрисы (фото: instagram.com/sharonstone)

Дело в том, что ранее в сети широко обсуждались тревожные новости о том, что Келли заразилась коронавирусом, и ее состояние очень тяжелое. Об этом прессе сообщила сама звезда "Основного инстинкта". "Моя сестра и ее муж борются за жизнь… Носите маску! Ради вас и всех остальных", – призывала она поклонников. Сама Келли рассказывала, что они старались изо всех сил обезопасить себя, переехав подальше от шумного города в сельскую местность. "Мы думали, что COVID-19 нас не найдет: никакого шопинга, никаких вечеринок, мы даже не виделись ни с кем. И теперь нам нужно бороться, чтобы дышать", – рассказывала женщина.

Шэрон Стоун порадовала позитивными новостями (фото: instagram.com/sharonstone)

Но сейчас со здоровьем у нее все хорошо. По крайней мере так можно расшифровать новый пост Шэрон Стоун. На фото изображена мама знаменитой актрисы и Келли. Обе улыбаются и выглядят здоровыми и полными сил. Позитивного настроения кадру придали и несколько эмодзи с сердечками.

Поклонники принялись писать многочисленные комментарии. "Им лучше? Они выглядят прекрасно", "Я очень рада, что твои мама и сестра здоровы", "Ваш мама прекрасна! Это та сестра, что болела? Если да, то я очень рада, что она пошла на поправку. Бог дарит тебе и твоей семье защиту и поддержку"…

Ранее мы писали, что мама актрисы также выздоравливала после болезни. Она перенесла два сердечных приступа.