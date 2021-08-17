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Полностью обнаженная Астафьева заговорила о болезненных ошибках: "не всегда готов"

Новина українською →
Вторник 17 августа 2021 12:11
Полностью обнаженная Астафьева заговорила о болезненных ошибках: "не всегда готов" Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

Даша Астафьева будоражит умы поклонников не только эстетической эротикой и арт-перформансами, но и поражает глубиной мыслей, жизненной мудростью и философских рассуждений. Звезда не остается в стороне от тем отношений, поиска и принятия себя, глубинный анализ вопросов любви и рассуждает на вечные темы.

На новом арт-фото в Instagram Даша предстала полностью раздетой.

Текст артистка сопроводила эффектным снимком, на котором предстала полностью обнаженной. Она прикрыла грудь руками и опустила веки. К Даше тянутся руки-лианы и обвивают ее шею, поднимаются вверх телу, она окружена огромными разлогими листьями плюща.

Полностью обнаженная Астафьева заговорила о болезненных ошибках: &quot;не всегда готов&quot;

Даша Астафьева поразила арт-перформансом (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Есть поступки, как сто шагов назад… Одинаковая длина на планы, принципы и мысли. Заветная сотка, к которой ты не всегда готов. Несешься, думаешь - я спасусь, так будет легче! Сто шагов, за каждый из которых тебе придется просить прощения. У себя. У того, кто сделал больно тебе. У тех, всех, кому сделал больно ты. Захлебываясь, возвращаться, казалось бы, в никуда, на носочках, прихрамывая. Если решился, сделай эти сто шагов назад, не жди прощения и не оправдывайся… Назад плывут даже корабли, которые сбились с курса. А как вернешься - найдешь и продолжишь, не бери с собой чужих", - поделилась философскими рассуждениями и выводами звезда.

Комментаторы оценили не только атмосферный снимок, но и поразились зрелости и мудрости рассуждений Даши.

  • Какое фото! Просто вау! Нет слов описать восторг!
  • Невероятно красиво
  • Шедевр
  • Боже, невероятная!
  • Нереально круто
  • Шикарно
  • Как же это невероятно красиво, Дашунь. И ты, и текст
  • Идеальная! Даша, ты супер!
  • Даша. Глубоко заходите и так красиво, что аж дух захватывает
  • Фото – вау! Просто фантастика

Напомним, что ранее Дашу Астафьеву с трудом узнали поклонники на ярких домашних фото.

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Даша Астафьева
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