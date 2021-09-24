Полностью на твоей стороне: Дантес раскрыл секреты долгой семейной жизни с Дорофеевой

Надя Дорофеева и Владимир Дантес – пример для подражания поклонников и одна из самых крепких семейных пар украинского шоу-бизеса. В их семье царит любовь и взаимопонимание, взаимная поддержка и уважение.

О том, что такое длительные отношения, какие у них преимущества Владимир рассказал на странице в Instagram .

Он выдал семейные тайны и приоткрыл завесу над частной жизнью с женой. У артиста это получилось в свойственной ему манере – трогательно и забавно одновременно.

Он сопроводил свой лонгрид совместным фото пары, на котором они сидят рядом и улыбаюстся в камеру. Вова и Надя утеплились, ведь снимок был сделан на киевском "Кураж Базар", а погода в столице оставляет желать лучшего.

Надя и Вова в этом году отметили 6-ю годовщину свадьбы (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Что такое длительные отношения? Это когда ты знаешь, что если она зовет тебя куда-то, лучше составить ей компанию. Она не просто из приличия зовет, а действительно хочет провести с тобой время. Только не (как обычно) дома. Если тебе все же очень лень или ты устал, скажи заветное: "Оторвись за нас двоих. Я слышу, как хочется тебе ворваться, я полностью на твоей стороне. Жги", - перечислил преимущества Дантес.

Еще один явный плюс стабильных долгих отношений – couple look, не сговариваясь. "Кстати, ты и внешне становишься очень похож на партнера. Как в том фильтре, где можно увидеть себя ребенком, стариком или девушкой. Смотрите на наш цвет волос. Я был всегда черным", - сделал ремарку Вова и привел неоспоримый аргумент.

Надя и Вова всегда наслаждают совместным досугом (фото: instagram.com/vladimirdantes)

По словам Дантеса, длительные отношения - это обращать внимание не только на красоту друг друга, а замечать, какие красивые пары находятся рядом. Он отметил, что такие люди привлекают не сексуально, а как картинка в Pinterest – хочется брать на заметку увиденное и отмечать для себя "фишки".

"Длительные отношения - прийти на jazz концерт и озвучивать мысли музыкантов. Думать, какие у них судьбы. Кого держат силой, кто вообще мечтал о карьере строителя, кто забыл покормить кота. И главное - пытаться сдержать свой смех. Потому что смешно только вам двоим. А вокруг у всех уже палец наготове, который в любую секунду подлетит к губам и они произнесут заветное "Ччччч", - описал забавные моменты артист.

Под постом мужа написала Надя Дорофеева, которая внимательно прочла текст и задала Вове вопрос: "а че я рыжая?". Ее супругу пришлось уточнить: "шатенка".