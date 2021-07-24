"Половинки одного космоса": Осадчая и Горбунов в total white умилили безоблачным счастьем

Катя Осадчая и Юрий Горбунов ожидают пополнение в семье – ведущие во второй раз станут родителями, а теледива – многодетной мамой, ведь она еще воспитывает сына Илью от первого брака. Невзирая на интересное положение, Катя активно работает и снимается, а ее любящий муж старается находиться рядом , опекать и поддерживать любимую. Пара появлась вместе на концерте "Вечер премьер. Летняя серия".

Счастливые Катя и Юрий обнимаются и улыбаються в камеру. Катя зключила мужа в обьтия и покрепче прижалась к нему. Супруги позируют в парных total white образах.

Юрий и Катя позировали в обнимку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя блистала на публике в белоснежном легком шелковом платье свободного кроя с ассиметричным рюшем от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Декольте звезды украшала изящная боди чейн, инкрустированная камнями – трендовый аксессуар спускается на плечи и делает образ более утонченным.

Катя Осадчая блистала в объемном шелковом платье (фото: instagram.com/kosadcha)

Фирменная фишка Кати – шляпка - стала прекрасным дополнение к total white-луку блистательной знаменитости. Освежающий легкий макияж довершил праздничный образ теледивы.

Под снимком романтичных Кати и Юрия появилось немало восхищенных комментариев.