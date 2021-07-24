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"Половинки одного космоса": Осадчая и Горбунов в total white умилили безоблачным счастьем

Новина українською →
Суббота 24 июля 2021 15:28
"Половинки одного космоса": Осадчая и Горбунов в total white умилили безоблачным счастьем Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов ожидают пополнение в семье – ведущие во второй раз станут родителями, а теледива – многодетной мамой, ведь она еще воспитывает сына Илью от первого брака. Невзирая на интересное положение, Катя активно работает и снимается, а ее любящий муж старается находиться рядом, опекать и поддерживать любимую. Пара появлась вместе на концерте "Вечер премьер. Летняя серия".

Шоумен опубликовал романтическое фото с женой в Instagram.

Счастливые Катя и Юрий обнимаются и улыбаються в камеру. Катя зключила мужа в обьтия и покрепче прижалась к нему. Супруги позируют в парных total white образах.

&quot;Половинки одного космоса&quot;: Осадчая и Горбунов в total white умилили безоблачным счастьем

Юрий и Катя позировали в обнимку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя блистала на публике в белоснежном легком шелковом платье свободного кроя с ассиметричным рюшем от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Декольте звезды украшала изящная боди чейн, инкрустированная камнями – трендовый аксессуар спускается на плечи и делает образ более утонченным.

&quot;Половинки одного космоса&quot;: Осадчая и Горбунов в total white умилили безоблачным счастьем

&quot;Половинки одного космоса&quot;: Осадчая и Горбунов в total white умилили безоблачным счастьем

&quot;Половинки одного космоса&quot;: Осадчая и Горбунов в total white умилили безоблачным счастьем

Катя Осадчая блистала в объемном шелковом платье (фото: instagram.com/kosadcha)

Фирменная фишка Кати – шляпка - стала прекрасным дополнение к total white-луку блистательной знаменитости. Освежающий легкий макияж довершил праздничный образ теледивы.

Под снимком романтичных Кати и Юрия появилось немало восхищенных комментариев.

  • Юра молодец. Сердцем увидел в Кате чудесную женщину и маму
  • Вы, как всегда, чудесные
  • Вы наш позиив
  • Наше соззвездие
  • Какая красивая и счастливая пара
  • Вы невероятно прекрасны
  • Какие же вы замечательные
  • Милота
  • Вы вау, неотразимы
  • Вы две прекрасные половинки одного замечательного космоса

Напомним, что ранее Катя Осадчая умилила сеть фото с младшим сыночком Иваном на яхте.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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