Получала угрозы от его жены: Оля Цибульская раскрыла правду об отношениях с DZIDZIO

Популярная певица Оля Цибульская, которая является кумой DZIDZIO, прокомментировала его развод с женой SLAVIA и рассказала, какие же между ними на самом деле отношения.

В интервью "Светской жизни" она обратилась к бывшей супруге музыканта и даже сделала ей неожиданное предложение.

Отметим, что откровенные совместные клипы Цибульской и Дзидзьо вызывали ревность у его жены.

Цибульская же отметила, что ей не понятно, как она ее ревновала к мужу - как женщина или как артистка.

"Слава, ты точно смотришь это интервью, и если ты думаешь, что я дуэтом "Цьомаю" и "Киця" забрала у тебя славу, которая должна была принадлежать тебе, я тебе предлагаю помощь. Я напишу песню, я знаю как это делается, и запишем дуэт", - обратилась к певице Оля.

Оля Цибульская и Дзидзьо связаны рабочими отношениями (фото: instagram.com/cybulskaya)

Также Цибульская прокомментировала сходство своего сына Нестора с Дзидзьо и твердо заявила, что никаких отношений, кроме рабочих, с ним не было, и он не является отцом ее ребенка.

"Мне кажется, что бы я сейчас не сказала, все равно все скажут что я шлюха, разлучница. Что я влезла в семью и родила Дзидзьо сына. Поэтому нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не от него. Дзидзьо НЕ отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз ", - отметила артистка.

Оля Цибульская одна растит сына Нестора (фото: instagram.com/cybulskaya)

Также Оля призналась, что в какой-то момент получала угрозы в сети и намекнула, что они были связаны со Славой.

"Я даже в какой-то момент начала получать угрозы разные в смс, в соцсетях, там была месть кланами, родственники родственников, подруги подруг, новые страницы с нулем подписчиков. Когда это все рухнуло мне на голову, я специально в интервью говорила, мы с кумом, но это никак не останавливало эту волну угроз", - поделилась певица.

Ольга Цибульская рассказала, как она относится к разводу Дзидзьо (видео: Youtube)

Отметим, что сейчас бывшая жена DZIDZIO Ярослава Хома развивает свою карьеру под сценическим псевдонимом Slavia. В браке они прожили 20 лет.