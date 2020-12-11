Получилось креативно: Светлана Тарабарова удивила поклонников своим нарядом

Светлана Тарабарова - дважды мама. Певица много времени проводит с детьми, стараясь их всячески развивать, например, старшего Ивана она уже записала в спортзал! Недавно Тарабарова показала видео, как он весело проводит время на фитнесе, оказывается, малыш полюбил это с первого похода.

А еще Светлана любит ошеломлять своих поклонников своими яркими и солнечными нарядами. На этот раз изобретательность звезды зашла так далеко, что певица использовала для своего лука... колоски. Поклонники признали, что это красиво, необычно и очень уж креативно.

"Насолоджуватись кожним моментом. Усвідомлювати, що тут і зараз - це і є життя.

Нагадую собі постійно і вам тут залишу ці слова. Всіх міцно обіймаю", - написала певица.

Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)

Напомним, что Светлана Тарабарова недавно родила второго ребенка. Украинская певица 23 сентября стала мамой девочки. Счастливые родители назвали малышку Марией и рассказали поклонникам, что вдохновением для такого имени послужила поездка в Испанию.