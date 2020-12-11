ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Получилось креативно: Светлана Тарабарова удивила поклонников своим нарядом

Новина українською → Пятница 11 декабря 2020 08:59
Получилось креативно: Светлана Тарабарова удивила поклонников своим нарядом Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)
Автор: Lite

Светлана Тарабарова - дважды мама. Певица много времени проводит с детьми, стараясь их всячески развивать, например, старшего Ивана она уже записала в спортзал! Недавно Тарабарова показала видео, как он весело проводит время на фитнесе, оказывается, малыш полюбил это с первого похода.

А еще Светлана любит ошеломлять своих поклонников своими яркими и солнечными нарядами. На этот раз изобретательность звезды зашла так далеко, что певица использовала для своего лука... колоски. Поклонники признали, что это красиво, необычно и очень уж креативно.

"Насолоджуватись кожним моментом. Усвідомлювати, що тут і зараз - це і є життя.
Нагадую собі постійно і вам тут залишу ці слова. Всіх міцно обіймаю", - написала певица.

Получилось креативно: Светлана Тарабарова удивила поклонников своим нарядомПолучилось креативно: Светлана Тарабарова удивила поклонников своим нарядом

Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)

Напомним, что Светлана Тарабарова недавно родила второго ребенка. Украинская певица 23 сентября стала мамой девочки. Счастливые родители назвали малышку Марией и рассказали поклонникам, что вдохновением для такого имени послужила поездка в Испанию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец Светлана Тарабарова стиль
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, - Степанов
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, - Степанов