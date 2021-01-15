Полуфиналист "Холостячки" раскрыл правду об отношениях Мишиной с Эллертом

Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак успел наделать шуму на проекте своим признанием о другой девушке, что стало концом его экранных отношений с Ксенией Мишиной, хоть та и дала ему шанс реабилитироваться. Кроме того, радиоведущий – лучший друг победителя шоу Александра Эллерта, и поэтому он наверняка знает искренние ли чувства между влюбленными.

В рамках проекта "Тушите свет" на YouTube Андрей рассказал о том, что же на самом деле объединяет Ксению и Александра, вспомнил о своем вылете и признался, как сложилась его личная жизнь.

Рыбак считает, что у экс-холостячки и ее избранника настоящая любовь, которую видно невооруженным глазом.

"Думаю, да. Я виделся с ними, мы смотрели вместе какой-то выпуск. Была компания, наши друзья, он с Ксюшей, Эля была, Платон. Мы общались было все классно, никакого напряжения. Это действительно искренние, теплые чувства. Это было очень мило, они за ручку держались, обнимались, целовались. Мне показалось, что это действительно что-то настоящее. Они не отлипают друг от друга", - поделился своими наблюдениями радиоведущий.

Андрей и Саша дружат и после проекта (фото: instagram.com/rybak_sydney)

После окончания реалити с Александром Андрей видится реже, чем до проекта, но их дружба не прервалась. "Общаемся точно так же. По телефону, в мессенджере, снимаем проект на YouTube. Пытаемся совместить рабочие моменты и дружеское общение", – уточнил Рыбак.

Он вспомнил, что в первую очередь хотел сделать после вылета из шоу и какие чувства испытывал. Андрей позвонил своему другу и экс-участнику проекта, юристу и ресторатору Евгению Ковтуненко, который всецело понял приятеля.

Андрей после вылета из проекта одним из первых набрал Евгения (фото: instagram.com/rybak_sydney)

"Я начал думать, какое заведение открыто, чтобы поехать и напиться. Это ночь была. Я начал искать знакомых, друзей – не девушек. Я позвонил Жене Ковтуненко. Он все понял. Через какое-то время мы все-таки собрались", - рассказал Рыбак.

Кроме того, Андрея ждал непростой разговор с девушкой по имени Алина, с которой он общался до проекта и на шоу, и обещал не влюбляться в Ксению Мишину, но свое слово не сдержал. Радиоведущему пришлось просить у нее прощение, и она с пониманием отнеслась к поступкам любимого мужчины. Парень признался девушке в любви. Сейчас пара встречается, но не живет вместе, зато молодые люди много времени проводят вместе и счастливы.

Андрей рассказал, правда ли Мишина и Эллерт влюблены

"Она у меня проводит много времени, я – у нее. Честно говоря, есть полное ощущение, что мы вместе, но у нас есть квартиры, где можно побыть одному", - пояснил Андрей.