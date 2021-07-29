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Полуголая на балконе: Настя Каменских засветила аппетитные ягодицы в стрингах

Новина українською →
Турция, Четверг 29 июля 2021 12:34
Полуголая на балконе: Настя Каменских засветила аппетитные ягодицы в стрингах Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: RBC.UA

Украинская певица Настя Каменских побаловала своих фанатов новыми пикантными фото. Сейчас артистка находится в Турции, где дала выступление в одном из отелей. Утром звезда устроила горячую фотосессию на балконе в одном белье.

Откровенные кадры были опубликованы в Instagram исполнительницы.

Настя позировала на балконе своего номера в черном нижнем белье, с распщуенными волосами и без макияжа. Она принимала соблазнительные позы, демонстрируя свою сочную фигуру во всей красе.

На одном из фото звезда и вовсе повернулась спиной к камере, засветив аппетитные ягодицы в стрингах.

Полуголая на балконе: Настя Каменских засветила аппетитные ягодицы в стрингахПолуголая на балконе: Настя Каменских засветила аппетитные ягодицы в стрингахПолуголая на балконе: Настя Каменских засветила аппетитные ягодицы в стрингах

Настя Каменских устроила откровенную фотосессию в белье (фото: instagram.com/kamenskux)

"Good morning, пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет", - пожелала поклонникам Каменских.

Горячие кадры пришлись по вкусу фолловерам певицы и они оставили немало восторженных слов в комментариях.

  • Вот это фигура
  • Сочная
  • По-моему, Настя немного поправилась
  • Шикарная
  • Красотка
  • Вы прекрасны
  • Настя классная! Молодец!
  • Ну что за шикарная женщина
  • Тонкая талия, очень женственно
  • Вкусная
  • Ты идеальна
  • Настя, как всегда горячооо
  • Богиня
  • Повезло Потапу

Напомним, ранее игривая Настя Каменских полностью обнажилась в бассейне в своем загородном доме.

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