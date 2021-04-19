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Полуголая у бассейна: Кайли Дженнер в модном бикини поделилась рецептом счастья

Новина українською → США, Понедельник 19 апреля 2021 15:27
Полуголая у бассейна: Кайли Дженнер в модном бикини поделилась рецептом счастья Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер показала новое горячее фото, примерив ультрамодный вязаный купальник. А еще поделилась своим секретом счастья.

Пост Кайли Дженнер в сети Instagram имел бешеный успех.

23-летняя миллионерша позирует на фоне роскошного бассейна, примерив яркое трендовое бикини. Модель крупной вязки с длинными завязками отлично подчеркнула выдающуюся фигуру девушки. Образ она дополнила цепочкой на талии, а также крупными серьгами-кольцами и подвеской с буквами. Девушка запрокинула голову назад, наслаждаясь теплыми лучами солнца.

Полуголая у бассейна: Кайли Дженнер в модном бикини поделилась рецептом счастья

Кайли в модном бикини (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Счастье над всем и прежде всего", - написала Кайли, поделившись с поклонниками секретом своего позитивного настоя. "Это точно, детка", - поддержала сестру Хлое Кардашьян. "Ты прекрасна", "Королева", "Не могу насмотреться", "Первая", "Идеал! Богиня", "Принцесса", "Вау", "Прекрасная мамочка", - пишут ей фанаты.

Полуголая у бассейна: Кайли Дженнер в модном бикини поделилась рецептом счастьяПолуголая у бассейна: Кайли Дженнер в модном бикини поделилась рецептом счастьяКайли Дженнер обожает свою дочь (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также девушка показала новые фото своей дочери Сторми. В этот раз мама нарядила малышку в забавный костюм курицы, в котором девочка ходит по дому. "Кайли, прекрати, я просто плачу", - не удержалась от комментариев Кендалл Дженнер, у которой пока что у единственной из знаменитых сестер нет детей.

Напомним, ранее Кайли показала свою идеальную фигуру в соблазнительном телесном купальнике.

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