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Полуголая в бриллиантах: молодая жена Венсана Касселя восхитила сеть жарким фото в ванной

Новина українською → Франция, Вторник 22 декабря 2020 15:27
Полуголая в бриллиантах: молодая жена Венсана Касселя восхитила сеть жарким фото в ванной Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тина Кунаки стала лицом новой рекламной кампании BVLGARI. На фото, которым она поделилась с поклонниками несколько часов назад, она снята в необычной обстановке. Молодая супруга Венсана Касселя сидит в ванной в изысканном вечернем образе. На Тине надето черное платье с тонкими бретельками, расшитыми драгоценными камнями. Руки модели украшают многочисленные кольца и браслеты с бриллиантами. Гладкая укладка и макияж с блестящими губами и тенями на веках стали завершающим штрихом лука. Кунаки выглядит соблазнительной и роскошной.

Полуголая в бриллиантах: молодая жена Венсана Касселя восхитила сеть жарким фото в ваннойТина на новом фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Независимо от того, насколько трудным и сложным был этот год, у нас всегда есть возможность меняться, развиваться и трансформироваться. Обернута в @bulgari Serpenti Viper, чтобы встретить Новый год и набраться сил и мужества в каждом начинании. Новая коллекция выходит в 2021 году", - написала Тина под жарким фото. А в ответ услышала невероятное количество комплиментов от преданных фанатов.

Напомним, ранее Тина Кунаки и Венсан Кассель попали на фото папарацци во время пребывания в Бразилии. Позже влюбленные супруги и сами показали снимки со своего райского отдыха.

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