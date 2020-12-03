Полуголая Эшли Грэм восхитила аппетитными формами в пикантном домашнем наряде

Эшли Грэм подготовила новый пост, показав стильный образ и свою роскошную фигуру. Пышнотелая модель примерила черное нижнее белье: лиф и трусики с высокой посадкой. А сверху надела укороченную куртку из блестящего материала на змейке, которая демонстрирует роскошную грудь молодой мамочки. Образ Эшли дополнили макияж в натуральных оттенках, а также стильная укладка. Модель позирует, задумчиво глядя в сторону, а также лежа. Фото полной мерой передают красоту оголенного тела Грэм, над которым она, к слову, постоянно работает в спортзале.



Эшли в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Ты моя мотивация", "Богиня", "Ты лучшая", "Вау", "Королева", "Как можно быть такой красивой", "Я не могу насмотреться на эти фото", "Невероятная", "Восхитительная", - пишут поклонники звезды, которых на ее Instagram-странице уже около 12 миллионов.

Напомним, Эшли Грэм давно усиленно занимается йогой. Девушка демонстрирует отличные навыки и выполняет массу сложных асан. Так, недавно она показала, что легко входит в стойку на руках. Правда, только в присутствии инструктора и возле стены.

Ранее мы писали, что Эшли вновь запостила в сеть провокационное видео.