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Полуголая на яхте: Тина Кунаки показала жаркое пляжное фото в мини-бикини

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Среда 26 мая 2021 21:27
Полуголая на яхте: Тина Кунаки показала жаркое пляжное фото в мини-бикини Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тина Кунаки - одна из самых популярных моделей современности, которая круглый год радует фанатов своими пляжными фото. А в преддверии лета их стало еще больше.

Новым из подобных снимков юная супруга Венсана Касселя поделилась в сториз своего микроблога.

Тина Кунаки позирует в откровенном желтом бикини, которое отлично село на ее совершенную фигуру. Модель лежит на яхте, подставив тело жаркому летнему солнцу. Свои пышные волосы она откинула назад, перехватив их рукой. Расслабленную картину дополняет роскошный морской пейзаж на фоне. Рядом с молодой мамой расположился ее друг с бокалом шампанского. А вот знаменитого супруга девушки - французского актера Венсана Касселя - рядом не оказалось.

Полуголая на яхте: Тина Кунаки показала жаркое пляжное фото в мини-бикини

Тина Кунаки на отдыхе (фото: instagram.com/tinakunakey)

К слову, пара часто проводит в Бразилии целые месяцы. Супруги не любят холодное время года, а потому обожают "зимовать" вместе с маленькой дочкой в теплых странах. Интересно, что компанию в поездках им часто составляет брат Тины, а также старшие дети Венсана от брака с Моникой Беллуччи. В прошлом году в поездку с ними отправилась и сама актриса, показав, что разногласия между ней и экс-мужем точно в прошлом.

Также Тина на днях показала, какие аксессуары стоит приобрести при поездке на море.

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