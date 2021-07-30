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Полуголая Ирина Шейк покорила роскошным телом на страстных фото из личного архива

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Нью-Йорк, Пятница 30 июля 2021 21:26
Полуголая Ирина Шейк покорила роскошным телом на страстных фото из личного архива Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Ирина Шейк поделилась новыми фото, сделанными 10 лет назад известным американским художником, писателем и фотографом Питером Бирдом. Таким образом, она почтила память мастера, который покинул мир в 2020-м году.

На страстных кадрах модель предстала полуобнаженной.

Ирина Шейк - одна из самых востребованных моделей в мире, которой удалось поработать с многими мэтрами индустрии. И 35-летняя звезда часто делится любимыми съемками. Данная фотосессия была проведена 10 лет назад. В кадре Ирина появилась топлес, с ярким макияжем и взбитыми небрежно волосами.

Полуголая Ирина Шейк покорила роскошным телом на страстных фото из личного архиваПолуголая Ирина Шейк покорила роскошным телом на страстных фото из личного архива

Полуголая Ирина Шейк покорила роскошным телом на страстных фото из личного архиваПолуголая Ирина Шейк покорила роскошным телом на страстных фото из личного архиваПолуголая Ирина Шейк покорила роскошным телом на страстных фото из личного архиваПолуголая Ирина Шейк покорила роскошным телом на страстных фото из личного архиваПолуголая Ирина Шейк покорила роскошным телом на страстных фото из личного архиваИрина Шейк на архивных кадрах (фото: instagram.com/irinashayk)

Тело модели, покрытое золотистым сиянием, выглядит просто потрясающе. Шейк, которая никогда не отличалась излишней худобой, и тогда была с формами. Как-то Ирина призналась, что именно за натуральную красоту многие мастера из фешн-индустрии и полюбили ее.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк демонстрировала пляжные фото в бикини.

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