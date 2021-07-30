Полуголая Ирина Шейк покорила роскошным телом на страстных фото из личного архива

Ирина Шейк поделилась новыми фото, сделанными 10 лет назад известным американским художником, писателем и фотографом Питером Бирдом. Таким образом, она почтила память мастера, который покинул мир в 2020-м году.

Ирина Шейк - одна из самых востребованных моделей в мире, которой удалось поработать с многими мэтрами индустрии. И 35-летняя звезда часто делится любимыми съемками. Данная фотосессия была проведена 10 лет назад. В кадре Ирина появилась топлес, с ярким макияжем и взбитыми небрежно волосами.

Ирина Шейк на архивных кадрах (фото: instagram.com/irinashayk)

Тело модели, покрытое золотистым сиянием, выглядит просто потрясающе. Шейк, которая никогда не отличалась излишней худобой, и тогда была с формами. Как-то Ирина призналась, что именно за натуральную красоту многие мастера из фешн-индустрии и полюбили ее.