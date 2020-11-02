ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полуголая Ким Кардашьян похвасталась пышными формами на откровенных пляжных фото

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 20:31
Полуголая Ким Кардашьян похвасталась пышными формами на откровенных пляжных фото Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Звезда показала новые фото с отдыха

Ким Кардашьян, которая отправилась отмечать 40-летие на райский остров, не стала присоединяться к звездному флэшмобу в нарядах для Хэллоуина. Вместо этого она запостила массу новых горячих фото с данного мероприятия. В основном - в пляжных образах, которые выгодно подчеркнули ее соблазнительные формы.

Полуголая Ким Кардашьян похвасталась пышными формами на откровенных пляжных фотоПолуголая Ким Кардашьян похвасталась пышными формами на откровенных пляжных фотоПолуголая Ким Кардашьян похвасталась пышными формами на откровенных пляжных фотоПолуголая Ким Кардашьян похвасталась пышными формами на откровенных пляжных фото

Ким обожает яркие наряды (фото: instagram.com/kimkardashian)

Первый из них составил ярко-розовый купальник: кроп-топ и бикини с высокой посадкой. В комплект также вошли шорты для серфинга яркой расцветки, которые она дополнила белыми кроссовками. Солнцезащитные очки с полупрозрачными стеклами и плетеная сумочка бежевого оттенка завершили лук, который Ким показала со всех сторон.

Полуголая Ким Кардашьян похвасталась пышными формами на откровенных пляжных фотоПолуголая Ким Кардашьян похвасталась пышными формами на откровенных пляжных фотоПолуголая Ким Кардашьян похвасталась пышными формами на откровенных пляжных фото

Звезда все еще делится фото с отдыха (фото: instagram.com/kimkardashian)

Второй лук получился не менее соблазнительным - его составили черные мини-шорты, а также верх от бикини, черная шляпка-панама, очки с темными стеклами и черные вьетнамки. В таком наряде звезда отправилась на велопрогулку в компании друзей и родных.

К слову, любимый муж Ким Канье Уэст на фото с отдыха не запечатлен. Но о роскошных подарках для своей жены-именинницы не забыл.
Напомним, ранее Ким Карадашьян показала, что он подарил ей встречу с отцом Робертом Карадашьяном. А вернее - с его голограммой. По словам звезды, этот презент был самым оригинальным и необычным, и растрогал их с сестрами до слез.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ким Кардашьян
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Кравчук: "план действий" должен открыть путь для восстановления мира на Донбассе
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Кравчук: "план действий" должен открыть путь для восстановления мира на Донбассе