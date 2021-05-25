Полуголая на пляже: Кайли Дженнер в "рваном" топе взорвала сеть
Кайли Дженнер показала очередной пляжный образ, который составили трендовые "рваные" вещи.
Фото миллиардерша опубликовала в своем блоге, собрав массу лайков и восхищенных комментриев.
Кайли Дженнер надела на пляжную прогулку соблазнительный костюм, который состоял из мини-юбки и топа. Бежевого оттенка, со структурными "стрелками" по нему, он выглядел дерзко и сексуально. К тому же отлично подчеркнул соблазнительные формы 23-летней знаменитости. Дополнили лук роскошный пояс в восточном стиле с бирюзовыми камнями, а также серьги и кольца.
Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)
Фото Дженнер сделала на фоне райских океанских видов, просто покорив сердца своих фолловеров. "Восхитительная", "Удивительная", "Самая горячая", "Кайли всегда составляет самые лучшие луки, о боже", "Первая", "Я хочу жениться на тебе", - пишут они ей.
Ранее Кайли показала необычный и соблазнительный лук для выхода в свет.