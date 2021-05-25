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Полуголая на пляже: Кайли Дженнер в "рваном" топе взорвала сеть

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США, Вторник 25 мая 2021 17:17
Полуголая на пляже: Кайли Дженнер в "рваном" топе взорвала сеть Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер показала очередной пляжный образ, который составили трендовые "рваные" вещи.

Фото миллиардерша опубликовала в своем блоге, собрав массу лайков и восхищенных комментриев.

Кайли Дженнер надела на пляжную прогулку соблазнительный костюм, который состоял из мини-юбки и топа. Бежевого оттенка, со структурными "стрелками" по нему, он выглядел дерзко и сексуально. К тому же отлично подчеркнул соблазнительные формы 23-летней знаменитости. Дополнили лук роскошный пояс в восточном стиле с бирюзовыми камнями, а также серьги и кольца.

Полуголая на пляже: Кайли Дженнер в &quot;рваном&quot; топе взорвала сетьПолуголая на пляже: Кайли Дженнер в &quot;рваном&quot; топе взорвала сетьКайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фото Дженнер сделала на фоне райских океанских видов, просто покорив сердца своих фолловеров. "Восхитительная", "Удивительная", "Самая горячая", "Кайли всегда составляет самые лучшие луки, о боже", "Первая", "Я хочу жениться на тебе", - пишут они ей.

Ранее Кайли показала необычный и соблазнительный лук для выхода в свет.

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