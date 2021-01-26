Полуголая на пляже: Тина Кунаки взорвала сеть соблазнительным фото в бикини

Тина Кунаки обожает откровенные купальники. Они отлично подчеркивают стройное тело юной модели, а к тому же радуют фанатов. Потому на ее странице в сети Instagram преобладает горячий контент с пляжа. Несколько часов назад Тина показала новое фото в крошечном бикини серого оттенка. 23-летняя модель сидит в воде, задумчиво глядя в воду. Ее загорелая кожа покрыта капельками воды, что делает образ еще более соблазнительным.

Тина показала новое фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Она любит море, пляж, и ей ничто не греет голову, кроме солнца", - написала Тина. А вответ получила лавину приятных слов от своих подписчиков. "Замечательная", "Моя ангел", "Отлично", "Тина, ты апельсиновый цвет", "Эта фраза тебе так подходит", "Очень красиво, мой бог", "Очень красивая. Я так сильно люблю", "Бразилия скучает по этой красоте", - не могут налюбоваться фанаты звезды.

Напомним, Тина Кунаки и Венсан Кассель ежегодно улетают в Рио-де-Жанейро на зимовку. Пара не любит холода, а предпочитает греться на солнышке, пока в родной Франции не наладится нормальная погода.

К слову, Моника Беллуччи в одном из интервью призналась, что на весеннем карантине в прошлом году она с дочерьми специально переехала поближе к особняку Касселя. Так девочки могли видеться с папой.