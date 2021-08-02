Полуголая на велосипеде: беременная Эшли Грэм зажигает в пикантном купальнике
Эшли Грэм, которая сейчас отдыхает в Майами, не перестает выдавать максимально откровенный контент. Горячая мамочка публикует фото в пикантых нарядах, выставляет снимки в бикини, а также зажигательные видео с друзьями и любимым. Причем во всех своих публикациях Эшли словно хочет доказать: беременность - не повод быть слишком серьезной и тем более - скромной.
Один из недавних постов Грэм - лучшее тому доказательство.
Эшли позирует в черном откровенном купальнике с "голыми" вставками по бокам и внушительным декольте. Роскошное тело модели предстало во всей красе, причем Эшли, как всегда, не стала прилагать руку к обработке кадров. А потому мелкие недочеты фигуры здесь также видны. Тем не менее, выглядит будущая мама отлично: жизнерадостная, подтянутая и задорная, она собрала шквал оваций.
Эшли Грэм в новом образе (фото/видео: instagram.com/ashleygraham)
Эшли продемонстрировала, как едет на велосипеде, ныряет, позирует у бассейна и просто веселится на полную катушку. По всей видимости, вторая беременность пышнотелой модели протекает отлично.
Ранее мы писали, как стильно носить вязаное платье на примере Эшли Грэм.
Также Эшли показала полностью голое фото из ванной.