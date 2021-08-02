Полуголая на велосипеде: беременная Эшли Грэм зажигает в пикантном купальнике

Эшли Грэм, которая сейчас отдыхает в Майами, не перестает выдавать максимально откровенный контент. Горячая мамочка публикует фото в пикантых нарядах, выставляет снимки в бикини, а также зажигательные видео с друзьями и любимым. Причем во всех своих публикациях Эшли словно хочет доказать: беременность - не повод быть слишком серьезной и тем более - скромной.

Эшли позирует в черном откровенном купальнике с "голыми" вставками по бокам и внушительным декольте. Роскошное тело модели предстало во всей красе, причем Эшли, как всегда, не стала прилагать руку к обработке кадров. А потому мелкие недочеты фигуры здесь также видны. Тем не менее, выглядит будущая мама отлично: жизнерадостная, подтянутая и задорная, она собрала шквал оваций.

Эшли Грэм в новом образе (фото/видео: instagram.com/ashleygraham)

Эшли продемонстрировала, как едет на велосипеде, ныряет, позирует у бассейна и просто веселится на полную катушку. По всей видимости, вторая беременность пышнотелой модели протекает отлично.