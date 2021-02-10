Полуголые на пляже: Ким и Кортни Кардашьян засыпали сеть откровенными фото в купальниках

Ким Кардашьян поделилась новыми горячими фото, на которых позирует со своей старшей сестрой Кортни. Обе женщины надели откровенные купальники, которые показали их соблазнительные фигуры.

Ким Кардашьян надела необычный купальник, который состоял из откровенного бюстгальтера с длинными тесемками, а также шорт-велосипедок. Кортни надела красное бикини минимального размера, которое едва прикрывало формы старшей из сестер Кардашьян. Луки обеих дополнили солнцезащитные очки, а также золотые украшения. Именно им уделила внимание в подписи Ким.

Ким Кардашьян и Кортни на отдыхе (фото: instagram.com/kourtneykardash)

"Кортни потеряла серьгу в океане, поэтому я помогла ей найти ее", - написала 40-летняя модель и королева Instagram. В ответ она получила массу комплиментов. Также многие отметили, что Ким и Кортни невероятно похожи, "просто одинаковые".

Примечательно, что Ким стала постить очень много откровенного контента, который многие связывают с желанием бизнесвумен поднять самооценку в тяжелое время. Сейчас они с Канье Уэстом начинают процесс развода. И по слухам, перестали общаться.