Полуобнаженная Ким Кардашьян восхищает роскошной фигурой на горячих фото

Ким Кардашьян показала новую серию фото, сделанных в необычном антураже. Звезда примерила образ теннисистки, правда, при этом была одета в соблазнительный купальник телесного оттенка.

Знаменитость позирует на теннисном корте, расположенном в тропической местности. Пальмы, близость океана и загорелое тело Ким как нельзя лучше погрузили фанатов в атмосферу лета.

Кардашьян одета в купальник телесного оттенка: топ без бретелей и трусики с высокой посадкой. Волосы ей уложили в мокрую укладку, зачесав назад. А макияж сделали достаточно выразительный, со smoky eyes, тщательно прокрашенными бровями и чувственными губами.

Ким Кардашьян в новой съемке (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Кто-то хочет сыграть в теннис?", - заигрывает с фолловерами Ким. "Восхитительная", "Что за малышка!", "Я!", "Вау!", "Как хороша", - не могут налюбоваться они. В целом пост набрал более 3,5 миллионов отметок "нравится" за несколько часов. Что даже для Ким с ее 229 миллионами подписчиков достаточно много.

Напомним, Ким сама рекламирует свои многочисленные бренды косметики, одежды и парфюмерии. Не исключено, что это очередная коллаборация или съемка для ее продуктов.