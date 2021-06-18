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Полуобнаженная Ким Кардашьян восхищает роскошной фигурой на горячих фото

Новина українською →
, Пятница 18 июня 2021 17:26
Полуобнаженная Ким Кардашьян восхищает роскошной фигурой на горячих фото Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян показала новую серию фото, сделанных в необычном антураже. Звезда примерила образ теннисистки, правда, при этом была одета в соблазнительный купальник телесного оттенка.

Горячие фото собрали максимум реакций и комментариев.

Знаменитость позирует на теннисном корте, расположенном в тропической местности. Пальмы, близость океана и загорелое тело Ким как нельзя лучше погрузили фанатов в атмосферу лета.

Кардашьян одета в купальник телесного оттенка: топ без бретелей и трусики с высокой посадкой. Волосы ей уложили в мокрую укладку, зачесав назад. А макияж сделали достаточно выразительный, со smoky eyes, тщательно прокрашенными бровями и чувственными губами.

Полуобнаженная Ким Кардашьян восхищает роскошной фигурой на горячих фото

Полуобнаженная Ким Кардашьян восхищает роскошной фигурой на горячих фотоПолуобнаженная Ким Кардашьян восхищает роскошной фигурой на горячих фотоКим Кардашьян в новой съемке (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Кто-то хочет сыграть в теннис?", - заигрывает с фолловерами Ким. "Восхитительная", "Что за малышка!", "Я!", "Вау!", "Как хороша", - не могут налюбоваться они. В целом пост набрал более 3,5 миллионов отметок "нравится" за несколько часов. Что даже для Ким с ее 229 миллионами подписчиков достаточно много.

Напомним, Ким сама рекламирует свои многочисленные бренды косметики, одежды и парфюмерии. Не исключено, что это очередная коллаборация или съемка для ее продуктов.

Ранее мы писали, что звезда демонстрировала роскошные формы в изысканном платье морской богини.

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