ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полякова в бриллиантах от мужа покорила безупречным образом на международном фестивале

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 15 августа 2021 17:53
Полякова в бриллиантах от мужа покорила безупречным образом на международном фестивале Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова насыщенно проводит лето. Не успела она вернуться после отдыха во Франции на Лазурном берегу, куда летала с дочкой Машей к подруге, как отправилась на громое светское мероприятие блистать под прицелом фотокамер.

Оля приехала в Одессу на легендарный ежегодной кинофестиваль и прошлась по красной дорожке под руку со своим продюсером и другом Михаилом Ясинским, а фото и видео показала в Instagram.

Она вышла в свет в вечернем платье от украинского дизайнера Андре Тана, идеально повторяющем изгибы ее стройной фигуры. Белоснежный объемный верх и облегающий низ в пол, черные элегантные босоножки на тонких ремешках от отечественного бренда Marsala придавали образу особую изысканность.

Свой вечерний образ звезда дополнила бриллиантами. По ее словам, свисающие серьги и колье с драгоценностями ей презентовал муж на свадьбу. Украшения лежали в сейфе и ждали своего часа, и вот он настал!

Полякова в бриллиантах от мужа покорила безупречным образом на международном фестивале

Полякова в бриллиантах от мужа покорила безупречным образом на международном фестивале

Полякова в бриллиантах от мужа покорила безупречным образом на международном фестивале

Полякова в бриллиантах от мужа покорила безупречным образом на международном фестивале

Полякова в бриллиантах от мужа покорила безупречным образом на международном фестивале

Оля Полякова восхитила выходом в свет в Одессе под руку с продюсером (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля сделала яркий макияж с акцентом на губы с красной помадой, собрала волосы в высокий хвост и идеально ровно уложила челку, обрамив лицо несколькими прядями.

"Горжусь нашим кинематографом и развитием украинского кино! Такое красивое событие мотивирует талантливых режиссеров воплощать шикарные проекты в реальность!" - подписала фотосет с красной дорожки Полякова, а также отметила, что они вместе с Ясинским прибыли на 12-й Одесский кинофестиваль не просто так.

Так, в рамках программы показов гости смогут оценить украинскую комедию "Зірки за обміном", продюсерами которой выступили Оля и Михаил.

От комплиментов для Оли не удержались даже звезды. "Идеальная, Оля", - написала актриса и тезка певицы Ольга Сумская, а Алан Бадоев оставил смайлы-сердечки.

Напомним, что ранее Оля Полякова восхитила цветущим видом мамы-красотки и впервые показала отчима.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Метро в Украине: как изменилась "подземка" за 30 лет Независимости
Метро в Украине: как изменилась "подземка" за 30 лет Независимости