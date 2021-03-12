Полякова о конфликте с Кароль: Тина сама подогревала

За конфликтом Оли Поляковой и Тины Кароль наблюдала вся Украина. Началось все с того, чо Королева ночи назвала свою коллегу «плакальщицей» в эфире одного из развлекательных шоу. Тину высказывания возмутило, а Оля поспешила извиниться. Впрочем, Кароль решила использовать неприятную ситуацию себе на пользу и сделала ее частью пиар-кампанию нового клипа на песню "Скандал". Позже Тина заявила, что готова протянуть представителям коллеги руку дружбы после произошедшего. Теперь Оля решила поделиться своим мнением о случившемся.

В рамках программы Слава+ на YouTube-канале Люкс ФМ она рассказала, как видит случившееся со своей стороны.

"Я свою позицию высказалась сразу. Понятно, что я не имела ввиду личную трагедию Тины. Понятно, что это звучало двояко, нехорошо. Я сразу поняла, что это некорректно и сразу извинилась, и пошла дальше. Но потом началась пиар-кампания и фарс немножечко. Тина сама подогревала. Что-то там резала, выкладывала, при этом типа обижалась. Так ты определись: ты обиделась или делаешь пиар", - отметила Оля.

Певица заявила, что ей очень нравиться Тина как артистка. "Я очень хорошо отношусь к артистке Тине Кароль. Я люблю ее голос, артистизм. Но я действительно считаю, что у нее грустный репертуар, плачущий репертуар", - уточнила она.

Также Оля вспоминала о недавнем интервью Тины для программы "Светская жизнь" - тогда обе артистки оказались на одном мероприятии.

"На "Светской жизни" она стояла от меня в двух метрах, развернулась и ушла, перед этим дав интервью о руке дружбы, то о чем это говорит?" - парировала Оля.

"Простить меня или дальше наворачивать эту тему – это выбор каждого ариста. Если я кому-то пришла на помощь и участвовала в пиаре – ради Бога", - высказалась Полякова.

Оля Полякова поделилась своим взглядом на скандал с Тиной Кароль

Она отметила, что если бы подобная ситуация произошла с ней, то она бы не раздувала конфликт, а прошла мимо и не обратила внимания.

"Я на это смотрю, немного понимая артистическую натуру. Мы в основном очень тревожные люди. Я уверена, что мы будем с Тиной общаться, и эта ситуация яйца выеденного не стоит. Вот поверьте, она не обиделась и я не хотела ее обидеть", - подытожила певица.