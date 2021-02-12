Полякова в микрошортах и кожаных сапогах чулках взбудоражила сеть фото с дочкой в кроп-топе

Оля Полякова умеет эпатировать публику и заставить говорить о себе. Певица недавно стала героиней нескольких скандалов из-за своих резких высказываний в адрес коллег и принесла извинения. Но темой для обсуждения становятся не только слова Королевы ночи, но и ее смелые образы. На новом фото она предстала в весьма откровенном аутфите.

Оля разместила на собственной Instagram -странице несколько кадров, на которых она позирует в откровенном соблазнительном луке.

Певица выбрала выигрышный total black – черный атласный пиджак, микрошорты и кожаные высокие чулки-сапоги. Отдельного внимания заслуживают аксессуары. Например, подиумный смелый тренд – комбинация с двумя одинаковыми сумками. К слову, этот прием добавляет необычности в образу и даже элемент милитари: расположенные по бокам сумки напоминают фляги военных прошлых веков.

Украшения Оля предпочла золотые и массивные – цепь и браслеты. Королева ночи сделала броский макияж и эффектно уложила волосы.

"Молодая новая", – охарактеризовала дерзкий лук звезда.

Оля Полякова в дерзком образе похвасталась бесконечными ногами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На еще одном снимке она позирует в компании старшей дочери Маши. Девочка надела оригинальный брючный костюм в спортивном стиле со смелым принтом и кроп-топ. Она также выбрала массивные золотые украшения. Макияж сделан с акцентом на "кошачьи" глаза с длинными стрелками.

"Мы сегодня на черном!" - сообщила Оля, приобняв Машу.

Оля Полякова с дочкой сразили total black-образами (фото: instagram.com/polyakovamusic)