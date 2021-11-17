ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Полякова в микротопе с дочкой в мини восхитила райским фотосетом: шикарные девочки

Новина українською →
Мальдивы, Среда 17 ноября 2021 12:50
Полякова в микротопе с дочкой в мини восхитила райским фотосетом: шикарные девочки Оля Полякова с дочкой Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Ольвия Агаркова

Оля Полякова с дочками успела отдохнуть на райских Мальдивах и насладиться экзотическими пейзажами и ласковым океаном. Не обошлось без приключений – певица застряла на островах, что страшно огорчило ее старшую девочку Машу – она мечтала попасть на вступление собственной группы в Киеве и даже рассплакалась от переживаний. Но все решилось наилучшим образом, и звездная семья вовремя добралась домой.

Артистка решила побаловать поклонников в Instagram фотоотчетом из отпуска и поставили перед ними нелегкую задачу.

Пляжный фотосет на фоне океанской лазури под разлогой пальмой вышел очень эффектным. Оля красовалась в белоснежном комплекте, состоящем из топа на шнуровке и длинной юбке на запах с рюшем.

Полякова в микротопе с дочкой в мини восхитила райским фотосетом: шикарные девочки

Полякова в микротопе с дочкой в мини восхитила райским фотосетом: шикарные девочки

Полякова в микротопе с дочкой в мини восхитила райским фотосетом: шикарные девочки

Полякова в микротопе с дочкой в мини восхитила райским фотосетом: шикарные девочки

Оля Полякова с дочками восхитили фото на пляже (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Маша же предстала в коротком платье-мини с корсетным лифом и оборками на подоле наряда. Младшая дочка звезды, энергичная Алиса влезла на пальму и весело улыбается в камеру.

"Ну, кто лучше загорел? Это невероятное приключение, которое случилось с нами не случайно", - написала Оля под красочными кадрами.

Поклонникам очен понравилсярайских фотосет звездной семьи, о чем они сообщили под фото.

  • Алиса лучшая
  • Малая хорошенькая
  • Вы невероятно красивые все, так и веет позитивными эмоциями
  • Какие красотки все! Шикарные девочки
  • Три красотки
  • Классно, без слов! Вы просто молодцы
  • А Машенька скоро мамочку затмит! Неимоверно красивая Мария
  • Богини красоты
  • Какие красивые, загорели все отлично

Напомним, что ранее Оля Полякова восхитила стройными формами в блестящем шоколадном бондо.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине теплеет, но не везде: синоптики рассказали о погоде
В Украине теплеет, но не везде: синоптики рассказали о погоде