ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полякова в откровенном монокини устроила жаркие танцы перед мужчиной: и это не муж

Новина українською →
Четверг 24 июня 2021 21:58
Полякова в откровенном монокини устроила жаркие танцы перед мужчиной: и это не муж Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: RBC.UA

Оля Полякова не привыкла сидеть без дела. Она совмещает работу и отдых, а в период локдауна из-за пандемии коронавируса даже запустила свой успешный Интернет-проект – "Полявидение", а затем стала партнером проекта #проковід от ЮНИСЕФ и INSCIENCE. С наступлением жаркого сезона и послабления карантинных мер вернулись пусть и немногочисленные, но концерты, за которыми успели соскучиться все звезды. Но не забывает Королева ночи и об интересном контенте для своих подписчиков.

Так, она заинтриговала поклонников в Instagram соблазнительным танцем в откровенном монокини перед мужчиной, который остался по ту сторону камеру.

Оля возле панорамного окна от потолка до пола соблазнительно двигается под ободряющие комментарии молодого человека за кадром.

"Давай, что ты? Развлекай нас. Опа-опа! Hot Baby!" - говорит мужской голос, пока Оля демонстирует гибкость и пластику движений.

Оля показала горячие танцы в СПА

"Вот такие гастроли я люблю!" - отметила позже Полякова в видео и показала, с кем находиться в СПА.

Полякова в откровенном монокини устроила жаркие танцы перед мужчиной: и это не муж

Оля рассекретила мужчину по ту сторону камеры (instagram.com/polyakovamusic)

Загадочным мужчиной, снимавшим звезду в пикантной ситуации, оказался ее менеджер и друг Артемий Чирков.

К слову, Оля как-то призналась, что ее творческой команде от нее здорово влетает. Характер у артистки огненный и эмоциональный, порой ей сложно сдерживать себя. Но нагоняй звезда устраивает по делу – она любит, чтобы работа была слаженной и отточенной до мелочей. Ведь часто приходится справляться с внештатными ситуациями, а шоу знаменитости требует синхронной работы всех участников рабочей группы.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Появилось видео реакции украинских футболистов на проход в плей-офф: "Спасибо, Швеция!"
Появилось видео реакции украинских футболистов на проход в плей-офф: "Спасибо, Швеция!"