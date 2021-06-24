Полякова в откровенном монокини устроила жаркие танцы перед мужчиной: и это не муж

Оля Полякова не привыкла сидеть без дела. Она совмещает работу и отдых, а в период локдауна из-за пандемии коронавируса даже запустила свой успешный Интернет-проект – "Полявидение", а затем стала партнером проекта #проковід от ЮНИСЕФ и INSCIENCE. С наступлением жаркого сезона и послабления карантинных мер вернулись пусть и немногочисленные, но концерты, за которыми успели соскучиться все звезды. Но не забывает Королева ночи и об интересном контенте для своих подписчиков.

Так, она заинтриговала поклонников в Instagram соблазнительным танцем в откровенном монокини перед мужчиной, который остался по ту сторону камеру.

Оля возле панорамного окна от потолка до пола соблазнительно двигается под ободряющие комментарии молодого человека за кадром.

"Давай, что ты? Развлекай нас. Опа-опа! Hot Baby!" - говорит мужской голос, пока Оля демонстирует гибкость и пластику движений.

Оля показала горячие танцы в СПА

"Вот такие гастроли я люблю!" - отметила позже Полякова в видео и показала, с кем находиться в СПА.

Оля рассекретила мужчину по ту сторону камеры (instagram.com/polyakovamusic)

Загадочным мужчиной, снимавшим звезду в пикантной ситуации, оказался ее менеджер и друг Артемий Чирков.