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Полякова пояснила скандальное фото дочки с автоматом: всегда думаю, что делаю

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Воскресенье 01 августа 2021 11:13
Полякова пояснила скандальное фото дочки с автоматом: всегда думаю, что делаю Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова недавно оказалась в центре скандала в сети. Хотя певице не привыкать попадать под шквал критики. Так, во время тематической кубинской вечеринки по случаю дня рождения ее мужа, бизнесмена Вадима Полякова певица сделала несколько снимоков старшей дочки Маши с автоматом. Кадры вызвали жаркие споры в сети и потянули за собой критику в адрес артистки.

В программе "Светская жизнь" она пояснила, почему решила сфотографировать дочь с оружием в руках.

Оля уточнила, что автомат – всего лишь бутафория и реквизит для тематической вечеринки и ничего плохого в фото девушки она не видит.

"Я всегда думаю, что я делаю. Это шутка, и не надо искать черную кошку в темной комнате и преступление там, где его нет. Это Куба, нарко-вечеринки, все это было в истории, поэтому она была одета, как кубинская девушка. У нас было много бутафорских различных украшений для этой вечеринки. Она взяла эту винтовку в руки и выглядела очень сексуально, несмотря на то, что ей всего 16. А что, и девушки в 16 могут быть сексуальными, и за 30 с большим хвостиком тоже могут быть очень сексуальными", - кокетливо завила Королева ночи.

Оля Полкова пояснила, почему сфотографировала дочь с автоматом

К слову, Маша и Оля Поляковы недавно подверглись критике по другому поводу. Певица опубликовала видео первого концерта дочери вместе с ее группой, но девушку раскритиковали в сети за песни с нецензурой лексикой и критически отзывались о ее певческих данных.

Тогда Оля заступилась за дочь и дала отпор недоброжелателям.

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