Полякова призналась, чем довела дочь до слез и рассекретила лайфаки семейной жизни без ссор

Оля Полякова 11 сентября отмечает годовщину свадьбы с мужем Вадимом – в этом году пара отпразднует 17-летие совместной жизни. Как признается сама певица, сейчас у них с мужем не самые безоблачные времена , но острые кризисы супругов миновали, а все потому, что артистка со временем научилась мудро и обдуманно подходить к построению отношений.

Оля поделилась мудрыми советами, которые помогут предотвратить и погасить на корню скандалі в семье. Ее первое золотое правило – не скандалить по телефону, а написать сообщение. Это дает возможность партнерам остыть и критически, без лишних эмоций, посмотреть на ситуацию, не наговорив друг другу лишнего.

"Когда он начинает вспылять, я кладу трубку и начинаю писать письмо, что мне неприятно, больно, я обижена, чувствую себя одинокой. В оре, когда мы начинаем друг на друга кричать, он меня не слышит. А так он прочитал и сразу мне перезванивает", - поделилась личным опытом артистка.

Оля и Вадим в этом году отметят 17-летие совместной жизни (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Второй звездный лайфхак – если на тебя кричат, не кричи в ответ, а пусти слезу. Оля признается – эта уловка работает, и супруг сразу же бросается ее жалеть и утишать, что гасит конфлик еще в зародыше.

Также артистка рассказала одновременно романтичную и забавную историю, которая случилась в день рождения ее мужа Вадима. Так, по традиции, Королева ночи привыкла вывозить любимого праздновать знаковую дату куда-то за границу и дарить впечатления. Однажы пара вместе с со старшей дочерью Машей отправилась в Ватикан. По счастливому стечению обстоятельств именно в эту дату там праздновали День города.

Оля раскрыла лайфаки счастливой семейной жизни

"Когда-то в Ватикане был День города и были салюты. Мы сидели и наблюдали. Маше было тогда лет 10-11. И я говорю: "Вадичек, я продала в Москве дом и заказала салют!" Маша начинает рыдать и говорит: "Я хотела там жить!" – со смехом рассказала Оля.