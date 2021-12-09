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Полякова – в прозрачной блузке, Кравец – в коже: Потап слил в сеть развлечения со звездными подругами

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 15:48
Полякова – в прозрачной блузке, Кравец – в коже: Потап слил в сеть развлечения со звездными подругами Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Styler

Потап недавно жаловался, что его жена, Настя Каменских – заядлая тиктокерша, и даже показывал, как она постоянно снимает новый контент. Но сам рэпер также не прочь повеселиться на камеру и порадовать поклонников зажигательным видео. В этот раз компанию ему составили звездные подруги Оля Полякова и Елена Кравец.

Ролик с участем певицы и первой леди "Квартал 95" появился на странице продюсера в Instagram.

В коротком видео Оля в прозрачной блузке и ассиметричной юбке и Елена в кожаных облегающих штанах и клетчатой рубашке, а также Потап в светлой толстовке повторяю синхронные танцевальные движения под трек группы Mozgi - "Здравствуй опа Новый год".

Видео понравилось Лесе Никитюк, которая оставила под постом смайлы с сердечками. А вот Елену Кравец в непривычном образе и с короткой стрижкой сравили с российской певицей украинкого происхождения Анжеликой Варум.

Комплименты под подписчиков Потап достались и Оле Поляковой, да и самого рэпера вниманием поклоники не обошли.

  • А я уже подумала, что с Вами в компании Анжелика Варум
  • Полякова такая яркая, что смотришь только на нее
  • Ну такие классные
  • Не знаю почему, но в конце всех видео взгляд всегда останавливается именно на Потапе! Потап -ты какой-то завораживающий, на тебя невозможно не смотреть
  • Здорово получилось
  • Лена, Вам очень идет эта стрижка
  • Оля как всегда ну звезда
  • Зажигалки
  • Такие прикольные

Напомним, что ранее Настя Каменских станцевала зажигательный танец с мамой Лидией Петровной и кумой Аллой Кудлай.

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Потап Оля Полякова Елена Кравец
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