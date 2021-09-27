Полякова рассказала нелестную правду о дочери, Ани Лорак вернулась к истокам: топ громких новостей недели
Скандальные новости и светские сплетни на прошлой неделе крутились вокруг семейных тем. Но только ими дело не ограничилось.
Кто из артистов удивил публику громкими событиями, читайте ниже.
Ани Лорак удивила украинским треком
Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас проживает в России, выпустила украиноязычный трек. По словам звезды, она давно планировала его, но никак не могла найти подходящую песню. На поиски композиции ушло 7 лет, и Каролина решила сама взяться за дело - она написала песню "Бачила", которая содержит личные переживания самой певицы. "Это воспоминание-исповедь о том, что даже попрощавшись с любовью, она не простится с тобой, а будет жить в сердце, несмотря ни на что", - говорит Ани Лорак. Клип получился колоритным и полным символизма. Ани признается, что он отражает ее внутреннее состояние.
Ани Лорак запела на украинском (фото: instagram.com/anilorak)
Напомним: предыдущая украиноязычная композиция в исполнении Ани Лорак - песня "Мальвы" на слова Богдана Гуры и музыку Владимира Ивасюка - была выпущена еще в 2014 году.
Оля Полякова рассказала о трудностях воспитания подростка
Оля Полякова в последнее время откровенничает на семейные темы. И вот, наконец, дело дошло до старшей дочери артистки - Маши. Звездная мама решила рассказать правду о воспитании трудного подростка и ее вредных привычках. Откровенный разговор произошел на записи программы Маши Ефросининой "Взрослые девочки".
Оказалось, 16-летняя Маша, которая всерьез увлеклась музыкой, обладает бунтарским харакетром лидера, порой курит и употребляет алкоголь. Но если второе Полякова считает вполне допустимым и даже сама позволяет дочери полбокала ее любимого белого вина. То с первой привычкой дочери певица согласиться не может. Она старается всячески отвадить от этого девушку, включая в воспитательный процесс шантаж, уговоры и угрозы. Тем не менее, пока что знаменитость не нашла верного способа отучить бунтарку от курения электронных сигарет.
Маша и Оля (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Также Оля рассказала, что дочь только выпуталась из романа с абьюзером, после которого ходила вся в синяках. Артистка отныне осматривает руки дочери и старается выпытывать у нее всю правду, хотя в сами отношения не вмешивается.
Юрий Горбунов намекнул на третьего ребенка
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая около месяца назад родила третьего сына, которого назвали Данилом. Этот ребенок - второй общий в их семье с мужем Юрием Горбуновым. И оказалось, 38-летняя мама на этом останавливаться не собирается. Так, 51-летний Юрий Горбунов под постом любимой жены намекнул, что хотел бы еще и девочку. "А Марийка будет в 40", - написал Юрий в комментарии под публикацией супруги.
Катя с младшим сыном (фото: instagram.com/kosadcha)
Счастливая мама признается, что чувствует себя на 19 - ведь именно сколько ей было, когда она родила первого сына.
"Маленький ребенок делает маму моложе. Ведь в очередной раз чему-то учишься: снова учишься понимать тон кряхтения, желания без слов и спать по три часа между кормлениями. Илья родился, когда мне было 19, Иван - в 33 и Данила в 37. И сейчас будто снова вернулась в свои девятнадцать, ведь так же гуляю с коляской по осенним улицам и так же держу на руках маленького мальчика, а тем временем Илье исполнится 19 через несколько дней", - написала Катя.
Такеж читайте о самых ярких моментах боя Усика: станцевал гопак и расплакался после исторической победы над Джошуа.