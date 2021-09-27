Полякова рассказала нелестную правду о дочери, Ани Лорак вернулась к истокам: топ громких новостей недели

Скандальные новости и светские сплетни на прошлой неделе крутились вокруг семейных тем. Но только ими дело не ограничилось.

Ани Лорак удивила украинским треком

Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас проживает в России, выпустила украиноязычный трек. По словам звезды, она давно планировала его, но никак не могла найти подходящую песню. На поиски композиции ушло 7 лет, и Каролина решила сама взяться за дело - она написала песню "Бачила", которая содержит личные переживания самой певицы. "Это воспоминание-исповедь о том, что даже попрощавшись с любовью, она не простится с тобой, а будет жить в сердце, несмотря ни на что", - говорит Ани Лорак. Клип получился колоритным и полным символизма. Ани признается, что он отражает ее внутреннее состояние.

Ани Лорак запела на украинском (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним: предыдущая украиноязычная композиция в исполнении Ани Лорак - песня "Мальвы" на слова Богдана Гуры и музыку Владимира Ивасюка - была выпущена еще в 2014 году.

Оля Полякова рассказала о трудностях воспитания подростка

Оля Полякова в последнее время откровенничает на семейные темы. И вот, наконец, дело дошло до старшей дочери артистки - Маши. Звездная мама решила рассказать правду о воспитании трудного подростка и ее вредных привычках. Откровенный разговор произошел на записи программы Маши Ефросининой "Взрослые девочки".

Оказалось, 16-летняя Маша, которая всерьез увлеклась музыкой, обладает бунтарским харакетром лидера, порой курит и употребляет алкоголь. Но если второе Полякова считает вполне допустимым и даже сама позволяет дочери полбокала ее любимого белого вина. То с первой привычкой дочери певица согласиться не может. Она старается всячески отвадить от этого девушку, включая в воспитательный процесс шантаж, уговоры и угрозы. Тем не менее, пока что знаменитость не нашла верного способа отучить бунтарку от курения электронных сигарет.

Маша и Оля (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также Оля рассказала, что дочь только выпуталась из романа с абьюзером, после которого ходила вся в синяках. Артистка отныне осматривает руки дочери и старается выпытывать у нее всю правду, хотя в сами отношения не вмешивается.

Юрий Горбунов намекнул на третьего ребенка

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая около месяца назад родила третьего сына, которого назвали Данилом. Этот ребенок - второй общий в их семье с мужем Юрием Горбуновым. И оказалось, 38-летняя мама на этом останавливаться не собирается. Так, 51-летний Юрий Горбунов под постом любимой жены намекнул, что хотел бы еще и девочку. "А Марийка будет в 40", - написал Юрий в комментарии под публикацией супруги.

Катя с младшим сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

Счастливая мама признается, что чувствует себя на 19 - ведь именно сколько ей было, когда она родила первого сына.

"Маленький ребенок делает маму моложе. Ведь в очередной раз чему-то учишься: снова учишься понимать тон кряхтения, желания без слов и спать по три часа между кормлениями. Илья родился, когда мне было 19, Иван - в 33 и Данила в 37. И сейчас будто снова вернулась в свои девятнадцать, ведь так же гуляю с коляской по осенним улицам и так же держу на руках маленького мальчика, а тем временем Илье исполнится 19 через несколько дней", - написала Катя.