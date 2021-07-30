Полякова после скандалов взбудоражила сеть фото в полупрозрачном наряде: "что показываете, то и получаете"

Оля Полякова оказалась с центре череды сетевых скандалов. Вначле пользователи раскритиковали концерт ее дочери Маши , и звездной маме пришлось встать на защиту девушка. После этого она объявила, что старшей дочери пришлось обратится к психоаналитику. Также шквал обсуждений вызвало фото Оли в бикини – ее заподозрили в пластике груди, на что звезда довольно резко отреагировала . Страсти улеглись, а Оля решила порадовать фанов нежным фото, сделанным на Лазурном берегу.

Певица позирует в легком полупрозрачном натуральном платье с резинкой на талии и аккуратным кожаным пояском. Она прижимает к груди нежный букет полевых цветов. На голове – широкополая соломенная шляпка, глаза спрятаны за большими солнечными очками. Певица улыбается в объектив, а на заднем фоне можно рассмотреть море и скалистый берег.

Оля Полякова заворожила нежным образом на морском побережье (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники оценили романтичный образ Королевы Ночи.

Оленька оделась и сразу комменты пошли только адекватные и приятные. Получается, что показываете, то и получаете

Как красиво, и Вы невероятная

Оля, Вы прекрасны

Не фанатка Поляковой, но сегодня очень классный образ

Очень мило

Какое красивое платье

Настоящая

К слову, артистка вместе со старшей дочерью приехала во францию погостить у своей подруги и популрного фуд-блогера Ники Белоцерковской. Вместе они даже провели эфир, посвщенный приготовлению сразу нескольких блюд - чиабатты, ржаного хлеба и вареников с вишней.