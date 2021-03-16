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Полякова со сцены потроллила Кароль после публичного скандала: подружка укусила

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 16:37
Полякова со сцены потроллила Кароль после публичного скандала: подружка укусила Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова и Тина Кароль из-за конфликта стали одними из самых обсуждаемых персон украинского шоу-бизнеса. Вот уже около месяца артистки публично высказываются о случившемся и дают комментарии в прессе и на личных страницах в соцсети. Так, Оля на одном из недавних концертов вспомнила о скандальной истории с коллегой и даже пошутила по этому поводу.

Видео с выступления появилось в Telegram-паблике "Культурная прачечная".

Во время громкой и звучной распевки на сцене Оля уточнила, что Тина ее "укусила".

"Подружка моя меня укусила, с которой у меня вечно скандал. Все, попустило", - заявила в микрофон артистка. Зрители в зале ее намек поняли.

К слову, во время гастрольного уикенда Оля смогла оценить украинские дороги. Она ехала в поезде из Сум в Кременчуг. Попутно саркастически комментируя состояние железнодорожного полотна.

"Ребята, говорят, что в Украине делают дороги. Скажите, пожалуйста, а где?" – поинтересовалась звезда.

Оля пожаловалас на состояние дорог

В недавнем интервью Оля Полякова рассказала, как после конфликта с Тиной Кароль встретила ее во время записи комментария для программы "Светская жизнь". Певица рассказывала Кате Осадчей о том, что она готова протянуть обидевшей ее коллеге и ее представителям руку дружбу. Но затем артистка прошла мимо Поляковой, даже не поздоровавшись.

Оля заверила, что Тина не обиделась и вскоре они будут общаться и дружить как ни в чем не бывало.

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