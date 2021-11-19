Полякова высказалась о вероятном разводе с мужем: "уйду и оставлю все"

Оля Полякова призналась, что в начале романа и семейной жизни ее муж, бизнесмен и финансист Вадим буквально озолотил певицу и выполнял все ее прихоти. Но с беззаботной сладкой жизнью пришлось попрощаться после того, как у мужчины начались финансовые трудности . Причем, артистку это не испугало – она осталась с ним рядом, помогла пережить трудные времена и начала активно зарабатывать и пополнять семейный бюджет.

В разговоре с Машей Ефросининой в программе " Взрослые девочк и" Королева ночи призналась, что не думала о разводе даже в трудные периоды брака.

Оля озвучила ряд серьезных причин, почему она не собирается официально расторгать союз.

"Не хочу делить свой дом. Потому что это сложная структура. Мы когда ругаемся, начинаем говорить: "Давай разведемся". Говорю: "Давай! Что делать будем? Давай сядем и договоримся, как мы будем разводиться". В итоге он мне говорит: "Я уйду и оставлю тебе все". Я сразу говорю: "Как можно бросить такого святого человека?" – поделалась певица.

Оля отмечает, что после финансового краха ее муж не опустил руки. "Конечно, он что-то пытался. Вадик очень стойко переносил историю", - призналась певица.

Сейчас в их семье финансовое положение улучшилось, и муж артистки нашел новые источники дохода.

"Пять лет я его содержала, и это прошло, это меняется. И он тут же захотел другого отношения. Уже полгода я не трачу ни одной копейки денег. Он что-то там продает, вкладывает", - призналась Полякова.