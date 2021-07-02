Помолвленная Рамина Эсхакзай удивила заявлением о детях: "готова рассмотреть вариант"

Популярная украинская ведущая и блогер Рамина Эсхакзай пару месяцев назад официально объявила о помолвке со своим возлюбленным, адвокатом Евгением Прониным. Вполне закономерно, что после такого отвественного шага пары, 29-летней журналистке стали поступать вопросы о детях. Рамина призналась – рожать самостояельно она не готова, а вот усыновить или удочерить ребенка школьно возраста не против.

Рамина отметила, что пока в роли мамы себя не видит, но не исключает, что в будущем задумаетс о детях и посвятит себя маеринству. Она сделала довольно смелое заявление.

“В моей системе координат никогда не было представления картинки мира с мужем, с детьми и с животиком. Я когда об этом думаю и представляю себя в этой роли, у меня это вызывает негативные эмоции. Но зато, когда я представляю, что рядом со мной взрослый ребенок, то это для меня в удовольствие. Я готова рассмотреть вариант, чтобы не рожать ребенка, а взять его из детского дома”, - рассуждает Рамина.

Рамина призналась, что пока мамой стать не готова

Ведущая готова усыновить или удочерить ребенка лет 7, чтобы повести его в первый класс. Почему? Все просто – первые годы жизни малыша с ним необходимо постояно быть рядом и уделять макисмум внимания, а на это у ведущей просто нет ни времени, ни сил.

“У меня нет эмоциональных сил для того, чтобы воспитать ребенка. А рожать, его чтобы потом говорить, "зачем я тебя родила", "я устала", "ты погубил нашу жизнь", и "мы с мужем из-за тебя ссоримся"... зачем это? Если у меня и так идет выгорание от моей ютьюб-карьеры, а так еще и дети. Нужно как-то рационально распределять свое время”, - считает она.

Рамина признась, что обсуждала с женихом вопрос детей, и не увидела у него желания стать отцом, так что пока позиция "чайлдфри" устраивает их обоих.