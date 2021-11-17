Понадобился годы, чтобы убедить: жена Павлика рассказала о "плохой" привычке мужа

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова не скрывает, что является не только концертным директором артиста, но и реализовалась как успешный блогер. Сам музыкант гордится активной супругой и отмечает, что она делает огромный вклад в семейный бюджет. Пара растит совместного сына Михаила, который растет копией отца. Екатерина часто рассказывает на странице в соцсети об отношениях с мужем и делится личными историями.

Екатерина опубликовала ролик, в котором позирует с красивыми букетами в руках. Она рассказала о том, что певец вначале их отношений совершенно не дарил ей цветы.

"Честно сказать, мой муж в начале наших отношений совсем не дарил цветы. Мне понадобились годы, чтобы убедить его, сколько же радости, счастья и вдохновения они дарят в любое время года! Для каждой девочки так важно внимание. Я обожаю дарить цветы маме и всем своим подружкам. Ведь жизнь такая быстротечная и хочется, чтобы в ней было как можно больше прекрасного. Дарите цветы даже без повода!" – призвала она.

Екатерина также рассказала, что у нее был насыщенный день. Зато она строит наполеоновские планы. Так, в среду, 17 ноября, молодая мама впервые повела сыночка Мишу в бассейн без папы. Также у жены артиста были запланированы поход в больницу, на маникюр, запись к косметологу и рабочие задачи.

Екатерина Репяхова рассказала о насыщенном дне (instagram.com/repyahovakate)