ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Понадобился годы, чтобы убедить: жена Павлика рассказала о "плохой" привычке мужа

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 15:43
Понадобился годы, чтобы убедить: жена Павлика рассказала о "плохой" привычке мужа Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова не скрывает, что является не только концертным директором артиста, но и реализовалась как успешный блогер. Сам музыкант гордится активной супругой и отмечает, что она делает огромный вклад в семейный бюджет. Пара растит совместного сына Михаила, который растет копией отца. Екатерина часто рассказывает на странице в соцсети об отношениях с мужем и делится личными историями.

Жена Павлика в новом посте в Instagram вспомнила о "плохой" привычке мужа и призналась, что обожает цветы.

Екатерина опубликовала ролик, в котором позирует с красивыми букетами в руках. Она рассказала о том, что певец вначале их отношений совершенно не дарил ей цветы.

"Честно сказать, мой муж в начале наших отношений совсем не дарил цветы. Мне понадобились годы, чтобы убедить его, сколько же радости, счастья и вдохновения они дарят в любое время года! Для каждой девочки так важно внимание. Я обожаю дарить цветы маме и всем своим подружкам. Ведь жизнь такая быстротечная и хочется, чтобы в ней было как можно больше прекрасного. Дарите цветы даже без повода!" – призвала она.

Екатерина также рассказала, что у нее был насыщенный день. Зато она строит наполеоновские планы. Так, в среду, 17 ноября, молодая мама впервые повела сыночка Мишу в бассейн без папы. Также у жены артиста были запланированы поход в больницу, на маникюр, запись к косметологу и рабочие задачи.

Понадобился годы, чтобы убедить: жена Павлика рассказала о &quot;плохой&quot; привычке мужа

Понадобился годы, чтобы убедить: жена Павлика рассказала о &quot;плохой&quot; привычке мужа

Екатерина Репяхова рассказала о насыщенном дне (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что ранее Виктор Павлик умили совместным снимком с сыночком.

Читайте LITE в Google News
Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине теплеет, но не везде: синоптики рассказали о погоде
В Украине теплеет, но не везде: синоптики рассказали о погоде