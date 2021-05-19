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Пополнение в королевской семье: принцесса Беатрис впервые станет мамой

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Великобритания, Среда 19 мая 2021 14:29
Пополнение в королевской семье: принцесса Беатрис впервые станет мамой Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Автор: Lite

Внучка Елизаветы II и ее муж Эдоардо Мапелло Моцци поделились счастливой новостью - принцесса Беатрис беременна. Ребенка она родит осенью 2021-го года.

Радостная новость появилась на официальной странице королевской семьи в Instagram несколько часов назад. Напомним, у принцессы Беатрис, в отличие от ее сестры Евгении, нет личного блога в этой популярной сети, так что все известия и поздравления публикуются здесь.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости. Пара изображена в день свадьбы в июле 2020-го года", - написала пресс-служба.

Пополнение в королевской семье: принцесса Беатрис впервые станет мамой

Пара ожидает первенца уже осенью (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Стоит отметить, что принцесса Беатрис занимает девятое место в линии престолонаследия. Девушка всегда тесно общалась со своими бабушкой и дедушкой: Елизаветой II и покойным принцем Филиппом.

На свою свадьбу в 2020-м она даже надела платье своей бабушки. Из-за пандемии формат мероприятия был изменен, и вместо пышного торжества молодожены устроили скоромную церемонию в Виндзорском замке. В часовне Всех Святых они обменялись кольцами и свадебными клятвами. Для Беатрис ребенок станет первым, а для ее мужа - вторым. У него есть пятилетний сын Кристофер от отношений с американским архитектором Дарой Хуанг.

Ранее мы писали о самых интересных фактах из жизни Арчи - сына принца Гарри и Меган Маркл.

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