Только попробуйте быть не счастливыми! Звездные мужчины оригинально поздравили украинок с 8 марта

Украинские знаменитости-мужчины не смогли промолчать в Международный женский день, который принято отмечать 8 марта, и обратились к представительницам прекрасного пола с оригинальными поздравлениями и пожеланиями.

Потап показал фото с стильном пиджаке и с юмором обратился к поклонницам. "Ну, только попробуйте мне быть не счастливыми. С 8-м марта Вас!" - "пригрозил" Потап, как всегда проявив оригинальность.

Потап необычно поздравил украинок (фото: instagram.com/realpotap)

Юрий Горбунов также поздравил всех украинок с праздником и запостил фото в небесно-голубом пиджаке с букетом тюльпанов.

"Кохані наші! З святом Весни! Тепла, ніжності, любові і натхнення! Любимо вас!" - оставил пожелание шоумен.

Юрий обратился к украинкам с букетом цветов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Влад Яма также не остался в стороне и отличился оригинальностью. Он опубликовал атмосферный портретный снимок. "Вітаю і кохаю! Дякую світу за існування жінок!" - коротко и емко поздравил прекрасный пол судья "Танцев со звездами".

Влад показал оригинальный фотопортрет (фото: instagram.com/vladyama_official)

Владимир Дантес специально записал сторис из авто и заранее предупредил, что у него "уставший голос".

"Всех причастных к женщинам, поздравляю. Вы делаете этот мир краше и лучше!" - с юмором на камеру произнес певец.

Владимир поздравлял поклонниц за рулем ( instagram.com/vladimirdantes)

Позитив-Алексей Завгородний сделал юмористическую зарисовку за рулем, чем очень насмешил подписчиц.

"Хочу вам пожелать, чтобы вас любили, уважали и ценили каждый день!" - подытожил певец.

Победитель "Холостячки" и возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт записал целое видео, состоящее из двух частей, где порассуждал о незаменимой роли женщины.

"Ну, все, мужики. Я считаю, что надо сдаваться. Они любят нас сильнее. И у них любовь в крови. Вот на примере меня. Мои три женщины, они любят меня просто колоссально. Мне кажется, их любовь суммарно – это вся любовь во всех вселенных. Мамуля, Элюня, Ксюня – у них в обращении к ним везде присутствует Я, я и есть они", - пофилософствовал Александр.

Эллерт предложил праздновать женский день 365 дней в году и устроить бесконечное 8 марта. Ведь женщину, по его мнению, надо воспевать ежедневно.