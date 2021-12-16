Популярная украинская рок-группа сдала "Тест на вагітність" и показала атмосферное видео

Почему такое название альбома и эксклюзивный рассказ о клипе на песню "Сніг" - в нашем материале далее.

О новом альбоме

"Тест на отцовство меняет твою жизнь на до и после, дает толчок к переосмыслению парадигмы восприятия мира. Этим названием мы намекаем на способность беременеть музыкой и творчеством - желанием приносить в этот мир новые песни", - комментирует фронтмен группы Виталий Кириченко.

О клипе "Сніг"

"Перед снегом - все равны, а с другой стороны - он, как посредник соединяет, потому что может идти одновременно и в Киеве, и во Львове. Он как месседж и медиум между двумя. Человек, который находится далеко от своей половинки, может вспоминать отношения, слова, не всегда приятные, которые говорил и получал в ответ и проговаривать это вновь и вновь, пытается донести свои чувства. А посредником в этом может быть небо, луна или снег", - говорят участники Нумер 482.

В клипе девушка смотрит в калейдоскоп, видит музыкантов и грустит, злится, вспоминает свою любовь (главного героя), который также предстает в образе одинокого космического странника, вынужденного покинуть отношения. Он сожалеет, что в нужное время так и не смог сказать самые важные слова.

Сначала была идея взять для главного героя и героини настоящие скафандры астронавтов, для того, чтобы создать образ одиночества человека, находящегося на орбите, видит всю Землю вместе, но остается одиноким.

"Но потом нашли образ, на который вдохновили нас герои саги "Звездные войны", - признаются музыканты.

Добавим, что композиция "Запах свободи" создана совместно с Русланом Горовым для проекта "Так працює пам’ять" и посвящена юному герою Дане Дидику - 15-летнему патриоту, который погиб от рук российских террористов.