Популярный украинский певец подался в пограничники (фото)
Популярный украинский певец и саундпродюсер Назарий Гук, больше известный по сценическому имени Julik, лишь недавно перевоплощался в капризную зеленокосую девушку, а сегодня уже хвастается неожиданной наградой от... пограничников.
Соответствующее фото артист опубликовал в своем Instagram- аккаунте.
В своем профиле Julik выставил фотографию, на которой видно, как ему вручают награду и удостоверение к ней.
"Получил награду от Львовского пограничного отряда за активную общественную позицию и всестороннюю популяризацию ГПСУ", - написал бывший участник группы DZIDZIO.
Фото: Julik получил награду от украинских пограничников (instagram.com/julikofficial)
В комментариях подписчики поздравляют певца с таким достижением. Тем более, что награду Назарий получил за благое дело.
Раньше в интервью нашему изданию Julik откровенно рассказал о первом альбоме, DZIDZIO, активности в Instagram и дал ответы на другие вопросы, которые интересуют многих меломанов и фанатов украинского шоу-биза.