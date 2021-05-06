Популярный украинский певец подался в пограничники (фото)

Популярный украинский певец и саундпродюсер Назарий Гук, больше известный по сценическому имени Julik, лишь недавно перевоплощался в капризную зеленокосую девушку , а сегодня уже хвастается неожиданной наградой от... пограничников.

В своем профиле Julik выставил фотографию, на которой видно, как ему вручают награду и удостоверение к ней.

"Получил награду от Львовского пограничного отряда за активную общественную позицию и всестороннюю популяризацию ГПСУ", - написал бывший участник группы DZIDZIO.

Фото: Julik получил награду от украинских пограничников (instagram.com/julikofficial)

В комментариях подписчики поздравляют певца с таким достижением. Тем более, что награду Назарий получил за благое дело.