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Популярный украинский певец подался в пограничники (фото)

Новина українською → Львов, Четверг 06 мая 2021 14:44
Популярный украинский певец подался в пограничники (фото) Фото: Julik (пресс-служба / Александр Рыбка)
Автор: Lite

Популярный украинский певец и саундпродюсер Назарий Гук, больше известный по сценическому имени Julik, лишь недавно перевоплощался в капризную зеленокосую девушку, а сегодня уже хвастается неожиданной наградой от... пограничников.

Соответствующее фото артист опубликовал в своем Instagram- аккаунте.

В своем профиле Julik выставил фотографию, на которой видно, как ему вручают награду и удостоверение к ней.

"Получил награду от Львовского пограничного отряда за активную общественную позицию и всестороннюю популяризацию ГПСУ", - написал бывший участник группы DZIDZIO.

Популярный украинский певец подался в пограничники (фото)

Фото: Julik получил награду от украинских пограничников (instagram.com/julikofficial)

В комментариях подписчики поздравляют певца с таким достижением. Тем более, что награду Назарий получил за благое дело.

Раньше в интервью нашему изданию Julik откровенно рассказал о первом альбоме, DZIDZIO, активности в Instagram и дал ответы на другие вопросы, которые интересуют многих меломанов и фанатов украинского шоу-биза.

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