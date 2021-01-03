Пора создавать семью: Алина Гросу беззаботно повеселилась с близким мужчиной на курорте

Алина Гросу на праздники отправилась кататься на лыжах в Буковоль, но не одна, а в компании мужчины. Им оказался близкий друг певицы, российский актер и режиссер Роман Полянский. Девушка практически в каждом интервью отмечала, что их связывают исключительно товарищеские отношения, но поклонники считают, что между артистами есть нечто большее. Так, Роман поделился несколькими видео, на котрых можно увидеть, как парочка веселиться в компании друг друга.

В Instagram он показал забавный ролик из авто. Под известную новогоднюю мелодию Роман и Алина дурачаться на камеру, показывают язык, и просто веселяться от души.

"Новогодние пробки,что может быть веселее!" - подписал видео актер.

Подписчики Романа тут же бросились комментировать совместное видео звезд и пожелали им создать семью.

"Красивая пара. Вам пора уже создавать семью вместе", "Вы такие классные", "Рома и Алина, будьте счастливы!", "С новым счастьем. Как же вы круто вместе смотритесь", "Ребята, желаю счастья вам!"

Примечательно, что под видео на своей странице Алина оставила двусмысленный комментарий о Романе.

Когда кто-то из пользователей ошибочно предположил, что вместе с певицей в Буковель отправился ее бывший муж Александр, другая подписчица артистки уточнила: "Это как бы и не ее муж, а актер". "Да, это не мой бывший муж. Только вопрос, актер это статус по жизни? Актер мужем/парнем быть не может?" - интригующе ответила Алина.

Напомним, что ранее Алина Гросу призналась, что она все еще тяжело переживает разрыв с мужем, хоть с момента его ухода прошло около года.