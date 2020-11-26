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Я вас порву! Остапчук пригрозил всем хейтерам его новой жены

Новина українською → Четверг 26 ноября 2020 10:54
Я вас порву! Остапчук пригрозил всем хейтерам его новой жены Владимир Остапчук пригрозил порвать хейтеров (фото: facebook.com.vostapchuk3)
Автор: Людмила Жукова

Владимир Остапчук продолжает реагировать на обвинения в его лжи

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук прокомментировал заявление своей экс-жены Елены Войченко о том, что он ей изменял в браке. О своей позиции шоумен рассказал в Instagram-stories.

"Считаю ниже своего достоинства комментировать эту ложь и грязь. Причина всей этой грязи только, чтобы мне насолить. Но мне больно, что это уже повлияло на детей. Мне очень неприятно, что во всю эту историю втянута Кристина, так как она ни в чем не виновата, непричастна. Но она получает негатив в свою сторону", - рассказал Владимир.

Также Остапчук поведал, что его жена Кристина стала получать прямые угрозы со стороны защитников экс-жены Елены Войченко. На это ведущий немедленно отреагировал.

"За свою жизнь я получал огромное количество угроз и шантажа. Я же публичный человек и прекрасно все понимаю, что людям нужен рейтинг. Но если вы хоть что-то посмеете сделать в адрес моей семьи - я вас лично порву. И вы будете иметь дело со мной", - пригрозил ведущий шоу "Маска".

Отметим, что Кристина Остапчук опубликовала скриншот своей переписки с особой, которая заявляет, что у нее много компромата на нее.

"Перестаньте меня запугивать", - обратилась к этим людям Кристина.

Я вас порву! Остапчук пригрозил всем хейтерам его новой жены

Я вас порву! Остапчук пригрозил всем хейтерам его новой жены

Скриншот

Остапчук обратился к хейтерам

Напомним, что бывшая жена ведущего Елена Войченко уличила экс-супруга во лжи и сказала, что он закрутил роман с Кристиной еще во время их брака. Она опубликовала скриншоты их переписки.

Сам же Владимир Остапчук жалуется, что ему не дают видеть родных детей.

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