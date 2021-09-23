Пошло и безвкусно: Гвоздева жестко раскритиковала MELOVIN'а и его партнершу на "Танцах"

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева не участвует в новом сезоне шоу, однако следит за ним и делится своими впечатлениями в сети - в основном, негативными. Так, после 3-го эфира танцовщица заявила о несправедливости на проекте , теперь же резко высказалась о выступлении певца MELOVIN'а.

В разделе Stories своего Instagram Гвоздева жестко раскритиковала как артиста, так и его партнершу Лизу Русину.

Илоне не понравилась ни постановка номера, ни образ исполнителя, ни техника его партнерши - профессиональной танцовщицы.

"Впервые за историю проекта профессиональная танцовщица танцевала технику ча-ча-ча хуже, чем звезда. Нонсенс", - эмоционально заявила экс-звезда шоу.

На этом она не остановилась и отметила, что номер Меловина и его образ - безвкусный и аморальный.

"Все тот же дьявольский образ, кресты, монашки, падшие души - эпатаж на первом месте, все остальное в счет. Я конечно все понимаю - шоу и так далее, но ведь есть мораль и границы приличия?! Тут они отсутствуют. Пошло и безвкусно, зато в тренде. Не могу назвать это искусством. Жалкое подобие. Истории нет, есть бесконечные "сношения" двух партнеров на главной сцене страны. И да простят меня фанаты Мела, но это аморально такие танцы танцевать на сцене", - жестко высказалась Гвоздева.

Илона Гвоздева обрушила на Меловина и его партнершу по танцам шквал критики (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Пока что ни MELOVIN, ни Лиза Русина не отреагировали на беспощадную критику Илоны Гвоздевой.

MELOVIN и Лиза Русина на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/melovin_official)