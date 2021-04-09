Что посмотреть на карантине: подборка фильмов и сериалов от Джамалы

Во время локдауна многие коротают время за просмотром сериалов и кино. Не исключение и певица Джамала. Артистка решила помочь своим поклонникам и порекомендовала им те картины, которые она уже посмотрела и нашла увлекательными.

Списком интересных фильмов и сериалов звезда поделилась на своей странице в Instagram .

37-летняя Джамала предложила подборку из пяти фильмов и двух сериалов и поделилась впечатлениями от них.

Также звезда добавила в публикацию постеры предложенных картин, а еще показала архивное фото, на котором запечатлена сидящей на стуле в розовом атласном платье со спущенной с одного плеча бретелькой.

Джамала восхитила архивным кадром в ярком платье (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Мой любимый Netflix продолжает радовать", - отметила певица.

Что посмотреть на карантине от Джамалы:

Сложные, драматические и номинированные на Оскар фильмы:

"Отец" (The Father) с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман

"Белый тигр" (The white tiger) - явный конкурент "Миллионеру из трущоб"

"Вся жизнь впереди" (The life ahead) с Софи Лорен в главной роли

Основанный на реальных событиях "Манк" (Mank)

"Опасные иллюзии" (Deadly illusions) Финал не дожали, но можно посмотреть.

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Сериалы:

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Долгая, иногда затянутая и нестабильная от серии к серии "Чужестранка". Но капец как захотелось в Шотландию и всё о ней знать. Красиво, короче!

"В её глазах" (Behind her eyes). Только ленивый не обсудил финал этого сериала! Никто не ожидает такой развязки, а значит, это круто.

Джамала посоветовала интересные фильмы и сериалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)