Поставили диагноз "угроза": MamaRika рассказала о первых месяцах беременности

Украинская певица MamaRika недавно сообщила поклонникам радостную новость - она беременна и скоро станет мамой в первый раз. После признания артистка начала делиться подробностями - оказывается, первые месяцы беременности она страдала от сильного токсикоза и даже лежала под капельницами.

Откровенным рассказом о том непростом периоде Настя Кочетова (настоящее имя MamaRika) рассказала на своей странице в Instagram.

Откровенную публикацию исполнительница дополнила снимком, на котором предстала бледной и измученной, лежа в постели.

MamaRika рассказала о токсикозе в первые месяцы беременности (фото: instagram.com/mamarika_official)

По словам MamaRika, у нее был просто жесточайший токсикоз, к чему она оказалась не готова.

"На этом фото человек, который во всех красках с первого месяца беременности почувствовал все прелести этого периода. Если честно, ни одна из моих подруг, у которой уже есть дети, да что там подруг – даже моя мама не имела такого токсикоза как у меня, поэтому я и не была морально готова к такому ... Как объясняли мне позже врачи: мой организм по классике пытался отторгнуть гены мужа и защищался + гормональная перестройка – это и есть причины токсикоза. Видимо не стоит объяснять, что мне запретили все: перелеты, спорт, секс, даже бегать, ведь сразу поставили диагноз "угроза...". Несколько раз меня даже клали под капельницу ", – призналась Настя.

Певица отметила, что плохо ей стало где-то на пятой неделе беременности и такое состояние продолжалось вплоть до 16-й. Этот период она вспоминает с ужасом - она не могла ничего есть и была очень слаба.

"Сказать, что это самое плохое состояние, в котором я находилась за всю свою жизнь - не сказать, пожалуй, ничего. Сначала накрыла тошнота, которая длилась 24/7, затем добавилась абсолютная неспособность организма переваривать любую пищу. Благо, у меня обошлось без рвоты. Зато страшно ударило по кишечнику. Не могла есть ничего, поэтому меня тупо силой с ложки кормил Сергеич. Мой рацион состоял из бульона, вареной рыбы и паровых котлет с пюрешкой. Ночью спасали бублики ("сушка," как в детстве)", - поделилась артистка.

Муж Сергей очень поддержал MamaRika в сложный период начала беременности (фото: instagram.com/mamarika_official)

Такое состояние продлилось довольно долго.

"Я пролежала два месяца в постели. Слабость была такая, что даже не могла ходить. Я, наверное, никогда еще не чувствовала себя такой немощной, как тогда... Я выглядела так, будто меня с креста сняли, и похудела на несколько килограммов", - призналась звезда.

В этот моментей на помощь пришел муж Сергей Середа, который кормил ее силой и выгуливал под ручку по двору.

Внешний вид девушки тоже оставлял желать лучшего, как и психологическое состояние.

"Состояние кожи и волос страшно ухудшилось, и когда я вспоминала слова советчиков "во время беременности женщина расцветает", мне казалось, что это какой-то розыгрыш. Гормоны - это, пожалуй, отдельная тема, потому что штырило просто адски, и мне приходилось постоянно смотреть мультики и комедии, чтобы не сойти с ума. О, и знаете, что - меня очень бесила фраза врачей на каждом плановом: "Беременность - это не болезнь, наслаждайтесь". Наслаждаться чем? Тем, что я умираю?" - рассказала будущая мама.

Настя добавила, что в такой трудный момент ее очень сильно поддержал любимый, который полностью взял на себя бытовые вопросы и очень морально поддерживал ее, пока она "чахла на диване".

"Мне кажется, он впервые за шесть лет узнал, где включается холодильник и где включается плита. Я бесконечно ценю, что рядом такой достойный партнер по жизни. Сама я бы не справилась никогда", – заявила MamaRika.

Сейчас MamaRika уже на 30 неделе беременности (фото: instagram.com/mamarika_official)

Отметим, что MamaRika и Сергей Середа вместе почти шесть лет. Они обручились в январе 2018 года, а в марте 2020-го сыграли свадьбу в Таиланде.