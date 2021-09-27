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Постоянно об этом думаю: Виктор Павлик высказался о разнице в возрасте с новорожденным сыном

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Понедельник 27 сентября 2021 10:36
Постоянно об этом думаю: Виктор Павлик высказался о разнице в возрасте с новорожденным сыном Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Украинский артист Виктор Павлик в возрасте 55 лет стал отцом в четвертый раз - молодая жена Екатерина Репяхова родила ему сына Михаила. Певец старается много времени проводить с семьей и помогает любимой с малышом. Как признался исполнитель, он переживает из-за большой разницы в возрасте с ребенком.

В интервью "Светской жизни" Павлик отметил, что маленький Миша - его смысл жизни.

Также артист сравнил, каково это - быть папой в 20 лет и 55.

"Есть разница. Какой-то больший трепет у меня, больше ощущение отцовства к ребенку, которого я прижимаю к себе", - поделился Виктор.

Он признался, что больше стал заботиться о своем здоровье - певец переживает из-за своей разницы в возрасте с новорожденным сыном и хочет как можно дольше прожить, чтобы увидеть, как растет его ребенок.

"Постоянно об этом думаю. Я понимаю, что если мне сейчас 55 лет, то когда Мише будет 20, мне - 75. Дай Бог дожить до этого возраста, я надеюсь. Катя говорит: "Доживешь". Мне цыганки всегда гадают, что буду жить до 90 лет. Утром ем чеснок, запиваю стаканом горячей воды, овсяная каша на воде обязательно, много кофе не пью, каждое утро ем замоченные с вечера зернышка миндаля, очень полезно, потому что у них есть все витамины, пью много родниковой водички", - рассказал он.

Постоянно об этом думаю: Виктор Павлик высказался о разнице в возрасте с новорожденным сыном

Виктор наслаждается уходом за маленьким сыночком (фото:instagram.com/viktorpavlik)

Также Павлик поделился, что помогает любимой в уходе за малышом и имеет свои обязанности, которые ему нравятся.

"Я контролирую ситуацию, чтобы в доме было что есть. Помогаю с размешиванием смеси, так как Катя подкармливает ребенка. Знаю пропорции, сколько градусов водичка должна быть - 38-40 и так далее. Все это я делаю, все это я контролирую и мне это в кайф. Мне очень приятно, что я хоть этим могу помочь", - поделился артист.

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова показала кадры трогательного семейного фотосета. Тогда она заявила, что муж является ее поддержкой и опорой.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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