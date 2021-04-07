Был постоянно рядом: Гросу внезапно высказалась о романе с Козловским

Алина Гросу влюблена и счастлива. Она старается не делать громких заявлений и уходит от прямого ответа на вопросы о личной жизни, но не скрывает близкого мужчину – российского актера Романа Полянского. А ведь звезде, которая на сцене с детства, приписывали отношения со популярным украинским артистом и ее другом Виталием Козловским.

Алина знает Виталика с проекта "Караоке на Майдане" и "Шанс", но так как артист старше своей младшей коллеги, то поначалу она относилась к нему как к "дяде Виталику". Позже их отношения трансформировались в дружеские.

"Я к нему как к немного старшему отношусь . Он мне в первую очередь старший коллега и друг. Его по-другому не могу воспринимать", - призналась Гросу.

Алина прокомментировала слухи о своем романе с Виталием, которые долго время ходили вокруг звезд.

Виталий прилетал на свадьбу Алины в Италию (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Он был постоянно со мной где-то на мероприятиях, мы стояли рядом. Он был на всех моих днях рождения, я – у него. Когда были журналисты, они это видели и приписывали нам какие-то отношения. Это было очень смешно, особенно когда мне было лет 14-15, и ни о каких отношениях я даже не думала", - высказалась о "романе" с Козловским Гросу.

Певица признается, что об отношениях и личной жизни с артистом они не разговаривают, но кое-какими наблюдениями она все же поделилась.

Что у Виталия на личном фронте сейчас

"Сейчас с ним постоянно такая симпатичная девушка находится. Мне кажется, что между ними отношения. Я готова вторую свадьбу устроить, чтобы он поймал или подвязку или букет, чтобы он только женился", - "выдала" подробности личной жизни звездного друга Алина.

Гросу рассекретила новый роман Козловского

К слову, Виталий был одним из звездных гостей на свадьбе Алины с российским бизнесменом Александром Комковым. К сожалению, через полгода брак развалился, но певица еще долго время замалчивала об этом, ведь тяжело переживала разрыв с любимым.