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Постоянно слышим слова любви: жена Ямы рассекретила принципы воспитания счастливого сына

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 14:21
Постоянно слышим слова любви: жена Ямы рассекретила принципы воспитания счастливого сына Влад Яма с женой и сыном (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Lite

Влад Яма и его жена Лилиана долго прятали сыночка Леона от любопытных, но когда познакомили поклонников с мальчиком, то он буквально очаровал всех с первого взгляда. Активный, веселый, энергичный – он не дает заскучать своим родителям. К слову, поклонники хореографа отмечают, что Леон – копия дедушки, отца Влада и на самого хореографа в детстве! Пара воспитывает сына в любви и понимании, а принципами общения с ребенком в семье поделилась жена судьи "Танцев со звездами", Лилиана.

Счастливая мама непоседы Леона устроила с ним яркую фотосессию и показала фото в Instagram.

Мама и сын уселись прямиком на стиральную машину. На Лилиане – майку ярко-желтого цвета, ультрарозовые спортивные штаны с полосками и кроссовки сочного салатового оттенка. Она веселится с сыном, который облюбовал оригинальный реквизит – огромную прищепку.

Постоянно слышим слова любви: жена Ямы рассекретила принципы воспитания счастливого сына

Лилиана с Леоном любят веселиться вместе (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Еще до появления Леона мы договорились с мужем, что у нас всегда будет одна линия воспитания "Мама и Папа - одна команда проводников для Сына".

В присутствии сына мы никогда не выясняем отношения и не ругаемся.

Всегда относимся с уважением к друг другу и окружающим.

Каждый день говорим слово "люблю" друг другу и ему. И как результат - постоянно слышим слова Любви от Сына", - назвала топ-4 главных принципов воспитания в семье Лилиана.

Постоянно слышим слова любви: жена Ямы рассекретила принципы воспитания счастливого сына

Постоянно слышим слова любви: жена Ямы рассекретила принципы воспитания счастливого сына

Лилиана растит сына в любви и понимании (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Люблю", - оставил комментарий под постом самых родных и близких Влад.

Напомним, что ранее Влад Яма шокировал сына появлением в платье и с ярким макияжем – хореограф сделал пародию на Джамалу и очень вжился в роль.

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