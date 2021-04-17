Постоянно слышим слова любви: жена Ямы рассекретила принципы воспитания счастливого сына

Влад Яма и его жена Лилиана долго прятали сыночка Леона от любопытных, но когда познакомили поклонников с мальчиком, то он буквально очаровал всех с первого взгляда. Активный, веселый, энергичный – он не дает заскучать своим родителям. К слову, поклонники хореографа отмечают, что Леон – копия дедушки, отца Влада и на самого хореографа в детстве ! Пара воспитывает сына в любви и понимании, а принципами общения с ребенком в семье поделилась жена судьи "Танцев со звездами", Лилиана.

Мама и сын уселись прямиком на стиральную машину. На Лилиане – майку ярко-желтого цвета, ультрарозовые спортивные штаны с полосками и кроссовки сочного салатового оттенка. Она веселится с сыном, который облюбовал оригинальный реквизит – огромную прищепку.

Лилиана с Леоном любят веселиться вместе (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Еще до появления Леона мы договорились с мужем, что у нас всегда будет одна линия воспитания "Мама и Папа - одна команда проводников для Сына".

В присутствии сына мы никогда не выясняем отношения и не ругаемся.



Всегда относимся с уважением к друг другу и окружающим.



Каждый день говорим слово "люблю" друг другу и ему. И как результат - постоянно слышим слова Любви от Сына", - назвала топ-4 главных принципов воспитания в семье Лилиана.

Лилиана растит сына в любви и понимании (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Люблю", - оставил комментарий под постом самых родных и близких Влад.