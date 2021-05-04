Постройнела и похорошела: Могилевская восхитила нежным луком и раскрыла планы на праздники

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно рассекретила свой метод похудения , восхитила поклонников новым снимком. Звезда предстала в женственном и нежном образе, а также фаны отметили, что она заметно похудела и похорошела.

45-летняя Наталья позирует босиком и в длинном бежевом платье с пикантным вырезом в зоне декольте, где виднеется ее нижнее белье. Женственный наряд подчеркнул стройные формы звезды. Волосы она оставила распущенными, а также сделала легкий макияж.

Наталья Могилевская покорила женственным образом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская призналась, что все ее друзья на майские праздники уехали в Одессу, однако у нее другие планы.

"Все мои друзья уехали в Одессу на майские, а я стараюсь не посещать слишком людные места и провожу эти выходные дома. Сегодня буду смотреть фильмы. Мои друзья решили, что я не смотрю фильмы совсем. Нет. Я смотрю фильмы, просто отношусь к ним как к произведению искусства. Когда у меня настроение - я наслаждаюсь. Это бывает раз в месяц, но не каждый день приходя с работы домой забивать себе мозг любой жвачкой, лишь бы не думать о проблемах или о себе. Это чистой воды прокрастинация, лень и забивание мозга чужими жизнями, чужими мыслями. Поэтому, хорошее кино - это потрясающее искусство, такое же как картины, как музыка, как мода. Это искусство!" - поделилась певица.

Фолловеры принялись рекомендовать артистке свои любимые фильмы в комментариях, а заодно и восхищаться ее цветущим видом и эффектным образом.