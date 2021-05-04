Постройнела и похорошела: Могилевская восхитила нежным луком и раскрыла планы на праздники
Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно рассекретила свой метод похудения, восхитила поклонников новым снимком. Звезда предстала в женственном и нежном образе, а также фаны отметили, что она заметно похудела и похорошела.
Атмосферным кадром, сделанным во дворе ее нового загородного дома, артистка поделилась в Instagram.
45-летняя Наталья позирует босиком и в длинном бежевом платье с пикантным вырезом в зоне декольте, где виднеется ее нижнее белье. Женственный наряд подчеркнул стройные формы звезды. Волосы она оставила распущенными, а также сделала легкий макияж.
Наталья Могилевская покорила женственным образом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Могилевская призналась, что все ее друзья на майские праздники уехали в Одессу, однако у нее другие планы.
"Все мои друзья уехали в Одессу на майские, а я стараюсь не посещать слишком людные места и провожу эти выходные дома. Сегодня буду смотреть фильмы. Мои друзья решили, что я не смотрю фильмы совсем. Нет. Я смотрю фильмы, просто отношусь к ним как к произведению искусства. Когда у меня настроение - я наслаждаюсь. Это бывает раз в месяц, но не каждый день приходя с работы домой забивать себе мозг любой жвачкой, лишь бы не думать о проблемах или о себе. Это чистой воды прокрастинация, лень и забивание мозга чужими жизнями, чужими мыслями. Поэтому, хорошее кино - это потрясающее искусство, такое же как картины, как музыка, как мода. Это искусство!" - поделилась певица.
Фолловеры принялись рекомендовать артистке свои любимые фильмы в комментариях, а заодно и восхищаться ее цветущим видом и эффектным образом.
- Ты просто очаровашка!
- Вы сейчас особенно женственнна
- Красотка
- Красотка с большой буквы!!!
- Ооочень красивая, Наташенька
- Чудесно
- Вы светитесь от счастья!!! А фигура
- Как Вы прекрасны,Наташа. Я любуюсь Вами! Вы сама нежность и женственность!
- Вы прекрасны всегда!!!!!
- Наташа, тебе очень красиво в платье. Ты женственная и утонченная
- Очень изменились!!! Восхищаюсь вами!!
- Наташенька, вы как всегда прекрасны!
Напомним, что ранее Наталью Могилевскую удалось поймать со статным высоким красавцем во время прогулки неподалеку от ее нового дома. Фанаты тут же предположили, что это ее новая любовь, на что певица отреагировала с юмором.