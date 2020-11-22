Потап с Каменских и Горбунов с Осадчей и сыном повеселились на домашней вечеринке: было классно

Потап с Настей Каменских и Катей Осадчей с Юрием Горбуновым (фото: instagram.com/kamenskux)

Звездные семьи душевно провели время вместе

Катя Осадчая и Юрий Горбунов тесно дружат с еще одной звездной парой – Потапом и Настей Каменских. Певица и продюсер побывали на праздновании 50-летнего юбилея ведущего. где отлично погуляли в тесной дружеской компании. Казалось, звездные пары не прочь хорошо провести время даже без повода. Так, Потап и Настя пришли в гости к Кате и Юрию и устроили душевные посиделки вместе с их сыночком Ваней.

Юрий и Потап принялись увлеченно рассматривать автопарк малыша и не заметили, как втянулись в это занятие. Ведущий даже запечатлел момент и разместил фото в Instagram.

"Когда Иван разрешил намного поиграть со своими машинками", – с юмором подписал фото Юрий.

Юрий и Потап увлеклись автопарком маленького Ивана (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Было классно. Обожаю", – оставил комментарий под фото продюсер. "Спасибо, Алексей", – откликнулся Юрий.

К слову, Настя Каменских и Катя Осадчая тоже с удовольствием присоединились к мужьям и с умилением наблюдали за маленьким Иваном, который собрал вокруг себя всех звезд.

Звездные семьи с удовольствием поиграли с малышом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Кроме того, в сеть попало фото щедрого стола, за которым разместились гости . "Шуба, оливье, новогоднее меню. Начало", - с юмором подписала кадр Катя.

Звездное застолье удалось на славу (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Примечательно, что локдаун выходного дня Настя с Потапом также провели в компании друзей – экс-супруги Алексея Завгороднего. Дизайнера Анны Андрийчук и участницы творческого коллектива Насти, Илоны. Компания играла в на стольные игры.

Настя в компании мужа и друзей веело провела выходнй (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских в крошечных трусиках зарядила мотивацией.