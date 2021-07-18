Потап с Каменских спровоцировали сеть совместным фото и заявлением: нужно срочно подзарядиться

Потап и Настя Каменских - одна из самых романтичным пар украинского шоу-бизнеса, ведь они не только вместе работают и оба увлечены творческим процессом, но и еще и нескучно проводят совмесный досуг. Пара много путешествует и обожает воркейшн (совмещение рааботы и отдыха). Так, лето – хлебный сезон для артистов, которые соскучились по работе за время пандемии и череды локдаунов, поэтому они с удовольствием отправлись на гастроли, но скучают друг по другу.

В этом Настя призналась на личной страничке в Instagram .

Певица и ее супруг делают селфи. Настя запечатлена без макияжа в повседневной одежде. Она целует любимого в щеку, а тот довольно улыбается.

"Как же я по тебе скучаю, тот случай, когда каждый по своим гастролям, а срочно нужно подзарядиться твоей энергией", - обратилась звезда к любимому мужу.

Потап и Настя Каменских скучают друг за другом на расстоянии(фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники в комментариях восхищались отнощениями в звездной паре, желали артистам поскорее стать родителями, ведь артистка мечтает о малыше, а также неожиданно предложили возродить легендарный дуэт Потап и Настя.