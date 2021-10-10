Потап с Каменских весело погуляли в Мадриде в неожиданной компании

Потап и Настя Каменских сбежали из зябкого Киева на уикенд в еще по-летнему теплый и гостеприимный Мадрид. Парочка наслаждается прогулками по городу и радует романтическими фото, а также делится незабываемыми эмоциями от путеществия в Испанию.

Так, Настя показала в Instagram счастливое селфи с любимым на главной площади испанской столицы – Пласа-Майор.

Она запечатлена в футболке от Karl Lagerfeld. Настя сняла солнечные очки-авиаторы и , немного жмурясь, расплылась в улыбке. Потап обнимает жену и сдержанно улыбается в камеру.

"Продолжите фразу! Между нами только танец…." - предложила поклонникам забавную творческую игру артистка.

Потап и Настя прогулялись по улочкам Испании (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап и Настя наслаждаются Мадридом вместе (фото: instagram.com/realpotap)

Подписчики Насти стали демонстрировать свои поэтические таланты и чувство юмора, и предлагать возможное продолжение строчки. Конечно же, Потап и Настя удостоились многчисленных восторженных комплиментов.

Красивая и самая позитивная всегда в тренде пара

Танец длиною в жизнь. Танцуйте и радуйте нас

Шикарное фото

Между нами только танец, и огонь стирает грани

Ты мой страстный самозванец

Между нами только танец, ты горячий, как испанец

Между нами только танец, жаль Потап не иностранец

Один ритм двух сердец

Потап же на личной странице в Instagram опубликовал танец с женой. Видео записано в формате TikTok. Пара пластично двигается в так музыке. Ролик снят в номере мадридской гостиннице.

На Насте – белая футболка Karl Lagerfeld, кожаные лосины с высокой посадкой и пояс, подчеркнувший талию. На Потапе – черный свитшот с изображением легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Также парочка показала неожиданную встречу в Мариде – за столиком с украинскими артистами сидел испанский актер Даниэль Прим, который снялся в клипе Потапа и Насти "Бум Диги Бай" и его друзья-музыканты. Веселая компания успела поплясать на дискотеке.

Скриншот видео: instagram.com/realpotap