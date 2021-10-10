Потап с Каменских весело погуляли в Мадриде в неожиданной компании
Потап и Настя Каменских сбежали из зябкого Киева на уикенд в еще по-летнему теплый и гостеприимный Мадрид. Парочка наслаждается прогулками по городу и радует романтическими фото, а также делится незабываемыми эмоциями от путеществия в Испанию.
Так, Настя показала в Instagram счастливое селфи с любимым на главной площади испанской столицы – Пласа-Майор.
Она запечатлена в футболке от Karl Lagerfeld. Настя сняла солнечные очки-авиаторы и , немного жмурясь, расплылась в улыбке. Потап обнимает жену и сдержанно улыбается в камеру.
"Продолжите фразу! Между нами только танец…." - предложила поклонникам забавную творческую игру артистка.
Потап и Настя прогулялись по улочкам Испании (фото: instagram.com/kamenskux)
Потап и Настя наслаждаются Мадридом вместе (фото: instagram.com/realpotap)
Подписчики Насти стали демонстрировать свои поэтические таланты и чувство юмора, и предлагать возможное продолжение строчки. Конечно же, Потап и Настя удостоились многчисленных восторженных комплиментов.
- Красивая и самая позитивная всегда в тренде пара
- Танец длиною в жизнь. Танцуйте и радуйте нас
- Шикарное фото
- Между нами только танец, и огонь стирает грани
- Ты мой страстный самозванец
- Между нами только танец, ты горячий, как испанец
- Между нами только танец, жаль Потап не иностранец
- Один ритм двух сердец
Потап же на личной странице в Instagram опубликовал танец с женой. Видео записано в формате TikTok. Пара пластично двигается в так музыке. Ролик снят в номере мадридской гостиннице.
На Насте – белая футболка Karl Lagerfeld, кожаные лосины с высокой посадкой и пояс, подчеркнувший талию. На Потапе – черный свитшот с изображением легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
Также парочка показала неожиданную встречу в Мариде – за столиком с украинскими артистами сидел испанский актер Даниэль Прим, который снялся в клипе Потапа и Насти "Бум Диги Бай" и его друзья-музыканты. Веселая компания успела поплясать на дискотеке.
Скриншот видео: instagram.com/realpotap
Напомним, что ранее Потап и Настя Каменских прогулялись по Киеву и показали любимые места для осенней активности.